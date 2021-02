La mamá de Úrsula relató la última comunicación con su hija, minutos antes del femicidio

“Mis últimos mensajes con Úrsula fueron a las 20.30. Nosotros comemos siempre a las 21, y le dije ‘Hola mi amor, ya va a estar la cena’ y me respondió ‘Oki mami’. A las 20.50 no venía, ella siempre tocaba la bocina y le abrimos el portón, pero no llegaba y a las 21.20 no me preguntes por qué, pero llamé a la Comisaría de la Mujer y les pregunté si Úrsula había ido. Me dijeron que no, entonces salí con la moto en contramano buscándola, gritando y llamándola al celular”, relató Nasutti en diálogo con el ciclo Nosotros a la mañana.