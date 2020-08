La mandaron al frente: Sofi Morandi se chapó a Facundo Mazzei en un "trío" cumpleañero

Facu Mazzei confesó que se chapó a Lucas Spadafora y a Sofi Morandi

Laurita Fernández y De Brito no quisieron dejar pasar esa confesión y al contar que el involucrado era uno de los participantes que estaba en el estudio, hicieron un repaso. Los candidatos eran Facundo Mazzei, Tyago Griffo, Pato Arellano (compañero de Laura Novoa), Agustín Sierra y Fede Salles (la dupla de Cande Molfese). Uno a uno los fueron descartando hasta confesar que el protagonista del "trío" que había chapado era Mazzei, quien aclaró que está soltero y lanzó: "Ya que vamos a contar, contemos todo".

"Estábamos pasando una buena noche, en un boliche, después del Bailando, era el cumpleaños de Lucas (el año pasado) y su amiga Sofi Morandi me dijo: es el cumpleaños de mi amigo, ¿te lo podés chapar? y yo le dije: me lo chapo si primero te chapo a vos, dos por uno", blanqueó Facundo Mazzei. "No deja títere con cabeza", señaló Spadafora. "Bailamos toda la noche, con Flor Vigna. Re bien besan los dos, me gustó", contó Mazzei. "Este año repetimos", avisó Spadafora, quien había empezado con la historia en un vivo de Instagram y se arrepintió en el Cantando: "Me mando al frente solo en este programa"..