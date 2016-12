La mano viene pesada en los arcos de Boca y River

Neuquén.- En Boca es una de las prioridades, admitida incluso por el entrenador Guillermo Barros Schelotto. De hecho, ya hay gestiones para cubrir ese puesto. River no blanquea que irá detrás de un guardavallas, pero en todas las encuestas los hinchas aseguran que el club tiene que traer un arquero ante la falta de garantías que ofreció en momentos cruciales el “1” titular. Los dos más grandes se sienten un tanto desprotegidos y, lo confiesen o no, es una de las preocupaciones de cara al 2017.

Andújar o Guzmán

“Sí o sí necesitamos un arquero”, confesó el entrenador de Boca, Guillermo Barros, en la conferencia posterior al último partido de Boca como local.

La dirigencia tomó nota enseguida y ya comenzó las gestiones para contratar a un golero. Los apuntados son el experimentado Mariano Andújar, actualmente en Estudiantes de La Plata, y el Patón Nahuel Guzmán, flamante campeón con el Tigres en la Liga de México, con el que fue héroe en la definición por penales. El tema es que las negociaciones no son fáciles. Por Andújar, Estudiantes pretende al menos 4 millones de dólares limpios, cifra que el Xeneize considera elevada. Boca le va a ofrecer al volante Pachi Carrizo al León para abaratar la negociación.

Cabe destacar que Andújar es el preferido de Guillermo, pero a la CD azul y oro le gusta más Guzmán, pues tiene mayor proyección. En las próximas horas seguramente va a haber novedades, ya que la idea es contar con el arquero antes de que comience la pretemporada. Vale recordar que previo al Superclásico que Boca le ganó a River 4 a 2, poco antes del receso, se lesionó el arquero titular Guillermo Sara y en los últimos cotejos terminó atajando el juvenil Axel Werner.

Perdió las últimas Batallas

En River, si bien la gran prioridad es retener la delantera conformada por Lucas Alario y Sebastián Dirussi y la base del plantel que logró el pase a la Libertadores 2017, no hay que descartar la contratación de otro arquero. El juvenil Augusto Batalla venía bien, pero flaqueó en partidos clave del final del semestre y quedó muy expuesto ante los hinchas por sus determinantes y groseros errores frente a Boca y Central. Más allá del respaldo del técnico Marcelo Gallardo, no sería descabellado pensar que la entidad de Núñez termine adquiriendo otro guardametas. Sobre todo porque la opción interna tampoco convence: el veterano Enrique Bologna, ex arquero de Gimnasia y Banfield.

¿Traerá el Millo un arquero? Lo sabremos en breve.

Palacio retrasa aún más su vuelta y hoy hablaría Tevez

Rodrigo Palacio sonaba como probable refuerzo de Boca, pero el atacante, en una entrevista al sitio oficial de su equipo, el Inter italiano, desestimó cualquier acercamiento a la Ribera. “Tengo contrato hasta junio de 2017 y después la idea sería quedarme en Italia”, aseguró y echó por tierra las esperanzas del Xeneize de repatriarlo nuevamente al país.

“Espero tener un mejor 2017”, dijo el delantero bahiense, volviendo a afirmar que su retorno a Argentina queda descartado y que su idea es continuar en Italia, al menos hasta que finalice su contrato en junio de 2017.

Si bien la prioridad para el equipo de la Ribera es traer un arquero por la lesión de Sara, la dirigencia analiza alternativas para reforzar su ataque y, luego de la negativa de Palacio, el nombre que hace más ruido es el de Nacho Piatti.

En un receso que se llevará a Carlos Tevez (dará una conferencia entre hoy y mañana) y amenaza con despedir también a Darío Benedetto, el Xeneize deberá buscar otros horizontes a la hora de poblar su delantera. Probó con Palacio y no se dio, ahora deberá redoblar la apuesta y, sobre todo, moverse cuanto antes en un mercado de pases austero.

El primer Súper del verano irá el 28 de enero

Los torneos por el fútbol de verano comenzarán el 16 de enero en Mar del Plata y además habrá un certamen en Salta, confirmó Torneos, la empresa organizadora. El primer Superclásico va el 28. Banfield-Gimnasia La Plata pondrá primera el 16 por la Copa Clásico del Sur.

Tres días después, el Pincha jugará ante Racing y el 19 irá Huracán-San Lorenzo por la Copa Clásico de Buenos Aires. El 21 comenzará la Copa de Oro con Estudiantes-Boca, el 24 se enfrentarán Boca-San Lorenzo y el 27, el Cuervo ante el Pincha. Entre medio, el 22, Central-Talleres por la Copa Desafío y el 25, River-Aldosivi. El sábado 28, Boca y River jugarán el primer Superclásico del año por la Copa Luis Nofal y dos días después Independiente-Racing en Salta.

Supercopa Argentina

Hay dos sedes posibles para la Supercopa Argentina que deben jugar Lanús y River: San Juan o Salta.