Mientras Alianza de Cutral Co despide con dolor a su ex arquero Marcelo Monteseirín, la tristeza no cesa en Independiente de Neuquén, que días pasados sufrió un duro golpe con la muerte del incansable dirigente Juan Carlos Muñoz, un hombre muy querido en el club, en el que aportó desde diferentes roles.

Pero también muchos lo conocen del fútbol, ya que fue un entusiasta colaborador. De hecho, presidió la delegación en varios viajes y trabajó de manera incesante en los años en los que el equipo participó en el Federal A. A los 64 años, una dolencia gastrointestinal se le complicó y provocó su repentina partida. Y el consecuente dolor de toda la familia albirroja, claro.

Embed

"Un buen tipo. Nosotros llegamos al club en un momento que en lo deportivo estaba complicado. Fue uno de los primeros que se puso a disposición y por suerte se vieron los frutos del trabajo y se mantuvo la categoría. Buena gente, aportó mucho por Independiente", lo describió el Coco Landeiro, ex entrenador de la tradicional entidad capitalina en el Federal A.

"Era un dirigente con todas las letras. Siempre gestionaba, siempre generando cosas positivas. Muy intenso. Fue un grande", acotó también a LM Neuquén el presidente Gastón Sobisch, quien supo laburar codo a codo con Juanca.

No podía faltar la anécdota "que lo pinta de cuerpo entero y demuestra lo que laburaba" por el Rojo. "Después de quedar eliminados en Sunchales en octavos de final de un Federal A (ganamos 1 a 0 pero no nos alcanzó porque ellos tenían la ventaja deportiva), paramos en un restaurante a la vera de la ruta en Las Varillas, un lugar lindo que habíamos arreglado camino a Sunchales. Resulta que estábamos cenando, todo de primera, y Gustavo Coronel, por entonces entrenador, me pregunta: ¿el dueño del restaurante es familiar de Juan Carlos?", sorprendido porque Juanca entraba y salía de la cocina como en su casa. 'No, si lo conocimos hoy a la tarde', le contesté. El tipo estaba a la par de los cocineros, atendiendo a los jugadores para que se sintieran bien. Eso refleja a la perfección quién era Juan Carlos Muñoz. Un grande", relata emocionado Sobisch.

Las novedades del equipo

Por estas horas continúan los preparativos para el próximo Regional Amateur y el Rojo difundió novedades en su cuenta oficial de Facebook. Por un lado se realizó a todo el plantel los "estudios de Dosaje de anticuerpos Covid 19" y ya se trabaja con elementos y pelota respetando el protocolo.

Embed

Respecto al mercado de pases, el grupo se va conformando con predominio de canteranos y un retorno resonante como el del delantero Alan Sack, que jugó aquel partido famoso contra Racing por Copa Argentina en 2015.

Entre las partidas, los casos más importantes son los de Joan Artaza, Emiliano Doglioli (hermano del DT Guillermo) y de Julio Sánchez, que retorna a Cipolletti.