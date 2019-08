La causa estuvo en manos de la Justicia juvenil, que hace poco consideró al adolescente responsable material de homicidio culposo, ya que, de acuerdo con fuentes judiciales, no se pudo comprobar la intención de matarla.

El violento hecho ocurrió el 26 de diciembre de 2018, en el interior de una vivienda ubicada en la esquina de calles Moquehue y El Bolsón, del barrio Confluencia. Allí estaban Yessica, su novio y su pequeña hija de cinco años, que había tenido con una pareja anterior.

“Lo primero que le contó al papá y a su tía -una de las hermanas de Yessica- fue que el pibe la llevó a la habitación, le puso la televisión fuerte y le dijo que se quedara un ratito ahí porque tenía que hablar con su mamá. La nena dijo que al rato sintió un ruido fuerte y quiso abrir la puerta pero no pudo”, relató Soledad.

“A la nena supuestamente la sacó un vecino, quien dijo que el pibe se asomó por la ventana y empezó a los gritos que había habido un accidente. Cuando el hombre quiso entrar, la puerta estaba cerrada, así que tuvo que romperla”, contó la mujer, y agregó: “Supuestamente, el pibe contó que tenía el arma en la mano, que estaba sentado en una silla en la mesa y la estaba manipulando mientras mi hija estaba parada, capaz cocinando. Yo vi unas fotos de mi hija y si él estaba sentado no me explico cómo el disparo no le pegó en otra parte del cuerpo si fue un accidente. El disparo lo tenía en la cabeza. No nos cierra esa versión”.

De acuerdo con lo que contó su mamá, Yessica estaba en una relación con el adolescente desde mayo. “Ese mismo mes lo llevó a casa y lo conocimos, no nos dio muy buena impresión porque vino golpeado, como si había estado peleando con alguien. Desde ese primer día le dije que ese pibe no me gustaba, y aparte lo vi muy nene, tenía 15 años. Supuestamente, me dijo ella que le había dicho que tenía 19”, confió Soledad.

“Ella siempre dijo que él era celoso, pero nunca nos dijo que sufría algún tipo de violencia. Lo que pensamos que pudo haber desatado esto fue que el 25 -por Navidad- el papá de la nena fue hasta allá a llevarle un regalito a su hija. Él es como que quería volver con ella, estuvieron hablando en la puerta y dice que él le agarró la mano, nos contó que para él, el chico pudo haber visto eso”, concluyó la mujer.

Desde un principio, y según el relato del adolescente sobre lo ocurrido esa noche, el caso fue investigado como homicidio culposo e incluso lo hallaron responsable material del hecho. Sin embargo, para la familia no se siguió la hipótesis de que podría haberse tratado de un femicidio.

“Después de lo que pasó con Yessi fue como si hubiese explotado una bomba y a todos nos tocó, nos desparramó a todos. Su nena habla todo el tiempo de ella”, dijo Soledad, madre de Yessica, asesinada por su novio en diciembre

Aunque cometió el crimen, el chico es inimputable

En 2018, cinco de los 34 crímenes ocurridos en la provincia fueron cometidos por adolescentes de entre 15 y 17 años. Uno de ellos fue el de Yessica.

En Argentina, desde 1980 la edad de imputabilidad está fijada en los 16 años a partir del Régimen Penal de la Minoridad. Es decir que los adolescentes menores de esa edad son no punibles -para quienes en la legislación actual no tienen un régimen penal que regule su responsabilidad tras cometer un delito- y que quienes tienen entre 16 y 18 años tampoco son juzgados de la misma manera que los adultos.

En el caso del crimen de Yessica, su novio tenía 15 años al momento del hecho y la justicia lo halló este año materialmente responsable de homicidio culposo. De acuerdo con lo informado por fuentes judiciales a LM Neuquén, en la investigación que se realizó no se pudo probar que el adolescente tuvo intención de matar.

“Desde un principio nos dijeron que por más que se probara que había sido él, no se podía hacer nada porque era menor de edad. Él ahora anda libre por todos lados”, confió la mamá de Yessica, y agregó: “Si bien ninguna medida va a ser reparadora, al menos queremos que se sepa que él fue quien la mató y dejó a una nena sin su mamá. Es muy injusto. ¿Cómo puede ser que pasen estas cosas, que pueda estar libre por la calle?”.

Al otro día quemaron la casa

El 27 de diciembre, la casa ubicada en la esquina de Moquehue y El Bolsón del barrio Confluencia fue quemada por varios vecinos y personas que se reunieron en el lugar. En el interior de la vivienda habían quedado las pertenencias de Yessica y algunas cosas de su pequeña hija, las cuales su familia no pudo recuperar.

