La Muni de Plottier aclaró en qué consistió la reformulación presupuestaria

El subsecretario de Hacienda de Plottier , Néstor Gelos, informó que el proyecto de reformulación del presupuesto 2020, aprobado por el Concejo Deliberante durante la última sesión, “no implica un gasto, sino una proyección que se verá confirmada o no, recién cuando se presente el balance en marzo próximo". Aseguró además que durante todo el año hubo una baja de 300 millones de pesos en la recaudación por lo que son “muchos ítems proyectados que no se pudieron cumplir”.

“Lo que se aprobó en el Concejo Deliberante es un presupuesto y no es ejecutado. Recién en marzo próximo cuando se presente el balance ahí se va a visualizar lo que sí se hizo y lo que no de ese presupuesto”, insistió el funcionario.

Gelos dijo que los comerciantes pagaban valores irrisorios antes. Subsecretario de Hacienda de Plottier, Néstor Gelos.

Además, el subsecretario de Hacienda del Municipio de Plottier aseguró que durante el 2020, marcado por la pandemia del coronavirus, se recaudó “300 millones de pesos menos que lo que se había presupuestado por la baja en la coparticipación nacional y provincial y por el congelamiento del valor del petróleo”.

“Entonces no es que se gastó el dinero en otra cosa que no sea los aportes a estas organizaciones, sino que ese dinero no estuvo. Diferente sería si en marzo en el balance aparecen como si hubieran sido beneficiadas con aportes económicos pero no los recibieron”, aclaró en diálogo con LMN.

El contador recordó además que durante el 2020 no aumentaron las tasas municipales, mantuvieron el valor del módulo y corrieron vencimientos para ayudar a los contribuyentes a paliar la crisis por el coronavirus.

“Tengo en esa reestructuración del presupuesto 150 millones de pesos que iban a estar destinados a obras que no pudimos hacer. Pero que luego en el balance no van a figurar”, aseguró Gelos.

Expo Plottier

Otra de las cuestiones que habían llamado la atención de esa reformulación del presupuesto es el monto de 26.325.000 millones de pesos destinados a la Expo Plottier que fue suspendida por la cuarentena.

El subsecretario de Hacienda explicó a LMN que a pesar de la suspensión del evento, el gasto se mantuvo ya que los compromisos asumidos con la mayoría de los artistas confirmados fueron cancelados.

“La Expo Plottier se suspendió 48 horas antes de su realización. Ningún artista ni grupo musical se sube a un escenario sin haber cobrado antes. Se había pagado al menos un 80% de lo contratado", aclaró.

Gelos aseguró además que los contratos que se firman para este tipo de eventos aclaran que cuando se suspenden por fuerza mayor, no se devuelve el dinero, pero dijo que desde su área consiguieron un mejor acuerdo. "Nosotros lo que logramos fue no perder ese dinero, y reconfirmar a los artistas con los montos ya acordados para la Expo que se hará en noviembre del 2021", adelantó el funcionario, quien aclaró que en los próximos meses pagarán el 20% adeudado a los artistas que ya reconfirmaron.