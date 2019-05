Joana contó a LU5 que "siempre hago el mismo camino desde hace casi un año, cuando me compré la bici, y nunca me había pasado nada". Agregó que "venía por la senda, pasé una pareja y más adelante había otra. Cuando estaba cerca el hombre me pegó y me noquearon de una piña".

"Caí al suelo y me empezaron a pegar patadas entre los dos, y empecé a los gritos, y de los que pasaban -autos, otros ciclistas- nadie me ayudó", contó sobre el dramático momento. "Todo pasó en cuestión de minutos", dijo.

Los sospechosos se robaron la bicicleta, que está valuada en alrededor de 35 mil pesos, y una vecina del lugar se acercó a asistirla. Joana sufrió fractura de tabique, traumatismos en la cara y hematomas en las piernas.

De acuerdo a la información a la que pudo acceder LMN, al menos tres personas denuncian por semana que les robaron su bicicleta en una comisaría de la capital neuquina, ya sea de su casa, de la vía pública o en un asalto

La denuncia fue realizada en la Comisaría 17º de barrio La Sirena. Además publicó una foto de la bici robada en las redes sociales por si los ladrones la ofrecían en venta. "A las pocas horas alguien nos contactó que por Facebook que se la habían ofrecido a bajo costo y sabía dónde estaba. Incluso me mandó una foto", indicó a LU5.

Joana alertó a la Policía y realizó una ampliación de denuncia en la comisaría Tercera pero le dijeron que "sin orden de allanamiento no se podía hacer nada". Incluso los uniformados "me dijeron que en esa casa habían hecho un montón de allanamientos".

