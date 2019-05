En Neuquén capital roban una bicicleta todos los días

De acuerdo a la información a la que pudo acceder LM Neuquén, al menos tres personas denuncian por semana que les robaron su bicicleta en una comisaría de la capital neuquina, ya sea de su casa, de la vía pública o en un asalto. Situación similar viven las localidades vecinas, donde, por ejemplo, en la primera semana de mayo robaron cuatro bicicletas en Plottier de distintas viviendas.

ROBO BICICLETA

A diferencia de años anteriores, donde muy pocos tenían asegurada su bicicleta, hoy si radican la denuncia policial es porque cuenta con un seguro contra robo y necesitan ese trámite para poder cobrar la póliza. Distintos ciclistas confiaron a este diario que, de contar con una bicicleta de un valor elevado, no dudan en asegurarla.

“Es un costo que hay que asumir, porque hoy las bicicletas de competición arrancan en un precio de 50 mil pesos”, contó una deportista neuquina e incluso confió que existen bicicletas que alcanzan los 100 mil pesos. “A veces entran a las casas solo por las bicicletas o te cortan el candado y las roban en la calle”, detalló otra ciclista.

Ante esta situación, un menor grupo de vecinos decidió incluir su medio de transporte dentro del combo que cubre la aseguradora en un robo a la vivienda. Así, al denunciar que delincuentes ingresaron a su casa, pueden incluir la bicicleta, aunque no tenga un precio elevado.

ROBO BICICLETA

Escrache: Apenas les roban, las víctimas denuncian el hecho con una foto de su bici en Facebook.

Robos violentos

Si bien son la minoría de los casos, en las últimas semanas se han registrado un par de hechos donde delincuentes golpean a ciclistas para robarles la bicicleta. Lo más llamativo de estos robos es que ninguno de los rodados era de competición, sino bicicletas de unos cuantos años que sus dueños usaban para movilizarse por la ciudad o ir a trabajar.

“Me tiraron de la bici y cuando me quise levantar, uno se la llevaba. No atiné a nada, con tal de que no se llevaran mi mochila también”, expresó Cristian, quien fue asaltado a fines de abril. Más recientemente, una mujer publicó en Facebook: “Empujaron de un puñetazo a mi hijo y le llevaron la bici. Eran dos en moto”.

Así como la vecina, todas las víctimas, hayan denunciado o no, postean sus bicicletas con una breve descripción de lo sucedido en distintas redes sociales, ya sea en sus perfiles o en los grupos de compra y venta. El objetivo es alertar al resto de los vecinos para que, en caso de ver su rodado en la calle o que alguien más lo ofrece a la venta, les avisen.

Es a través de estos sitios que los investigadores notaron que los ladrones mueven las bicis entre las ciudades del Alto Valle y así a veces las recuperan.

ROBO BICICLETA

Las trafican y venden en el Alto Valle

Antes era común que, una vez que se robaban las bicicletas, los delincuentes las hacían desaparecer y las llevaban a otras provincias como San Luis y Mendoza. Hoy esta situación mutó y las mueven entre las ciudades del Alto Valle. Últimamente, los investigadores han notado cómo en pocas horas una bicicleta robada, por ejemplo en Roca, es ofrecida en Neuquén en los sitios de compra y venta de Facebook. En algunos casos son detectadas, pero la gran mayoría nunca aparece.

LEÉ MÁS

El fuego causó daños totales en una casa de Añelo

Plaza Huincul: dos accidentes de tránsito dejaron a 14 personas heridas