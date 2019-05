Asaltaron a un comerciante dos veces en menos de dos meses

Dijo que a pesar de las denuncias radicadas aún no se ha podido dar ni con los asaltantes ni con los elementos robados. Al tiempo que señaló que no suele ver pasar patrulleros a pesar de que también hubo robos en la zona de los Food truck.

“Estamos arrancando, estos son golpes bajos porque somos laburantes. Estamos indignados, muchas alternativas no tenemos, colocamos una cámara, pero no te garantiza nada, la alarma tampoco. Es un local comercial no me puedo enrejar”, agregó.

AM robo Ant Argentina y 9 de Julio (3).jpg Agustín Martínez

