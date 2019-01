"Estoy hecha mierda, lo único que quiero es que aparezca". Además, agregó: "Por respeto a la familia prefiero esperar. Voy a decir lo que tenga que decir en unos días", dijo en una entrevista a Infobae.

Embed Esperanza — Berenice Schkair (@bereniceschkair) 23 de enero de 2019

"Sé que estás en algún lugar. Investiguen. Emiliano Sala". Previo a ese tuit, solicitó: "Investiguen porque no creo en este accidente de Emiliano Sala", que luego fue retirado.

"Quiero despertar y que todo esto sea mentira. Por favor investiguen por qué. No me creo este accidente ni que suspendan una búsqueda por mal clima cuando apenas encuentran objetos flotando. Necesito leer que apareciste. No puedo creer que suspendan la búsqueda hasta mañana, que pierdan tiempo y no investiguen. Siento impotencia, estoy en una pesadilla. No puedo parar de pensar en vos, Emi", publicó en Instagram.

