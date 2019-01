El último contacto con la aeronave se produjo cerca del faro de Casquets a unos 12 kilómetros al noroeste de Alderney, la más septentrional de las Islas del Canal, a unos 20 kilómetros al norte de la isla inglesa Guernesey, según informó el diario inglés Express.

mapa-emiliano-sala.jpg

Además de Sala, en el avión viajaban seis personas. El delantero argentino pasó de Nantes a Cardiff por 18 millones de euros, anteriormente jugó en Orleans (tercera división), Niort (segunda), Burdeos y Caen.

"Yo estaba trabajando, no lo puedo creer. Estoy desesperado", dijo el padre del futbolista en C5N. "No sé qué pudo haber pasado. Mi familia no sabía nada, yo les avisé. Ojalá lleguen buenas noticias", agregó.

Sala viajó a Nantes en un vuelo relámpago para despedirse de sus ex compañeros, ante esta situación el club suspendió su partido de mañana por la Copa de Francia.

La oficina meteorológica informó que las condiciones a esa hora no eran intensas y había algunas lluvias. "La velocidad del viento era de 24 a 32 KM", advirtieron.