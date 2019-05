"La obra pública fue sinónimo de mentira y cinismo"

Sin mencionar a la ex presidenta ni a su ex socio Lázaro Báez, el mandatario pone como un “ejemplo claro” el “estado en el que encontramos Vialidad Nacional”. Y detalló: “Sus irregularidades e inconsistencias resultaron en 12 causas judiciales y 41 ex funcionarios imputados. Seis de ellos están presos. Una de esas causas investiga a una empresa que se creó en 2003 con 12 mil pesos de capital inicial y que hasta 2015 fue contratista de Vialidad Nacional en Santa Cruz por más de 45 mil millones, que al valor de hoy son 132 mil millones. Desde su creación llegó a tener más de 50 obras adjudicadas solo en esa provincia. Algo que es, por lo menos, atípico. Para tener de referencia, en estos tres años y medio, la empresa con más contratos de obra pública vial estuvo a cargo de 5 proyectos en todo el país”. El martes, CFK se sentó en el banquillo de los acusados, imputada por ser jefa de una asociación ilícita que benefició a Báez, a través del grupo Austral, con 51 contratos viales por 46.000 millones de pesos.

CFK no irá a la audiencia de hoy

Hoy, mientras Macri inaugure la obra del Paseo del Bajo, será la segunda jornada del juicio a CFK, aunque no estará presente debido a que el Tribunal la autorizó a no presenciar el juicio.