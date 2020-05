La odisea terminó: la pareja varada en Ecuador ya está en el país con su gata

El viaje fue un éxito, y la neuquina de 29 años habló con LM Neuquén desde su cuarentena en Buenos Aires.

Hace 23 días, Sol y su pareja estaban desesperados. Querían volver desde la ciudad ecuatoriana de Cuenca, donde vivían, pero se les presentó un problema: no dejaban hacerlo con su gata.

El 4 de mayo, la joven aseguró: "Me hacen elegir entre la vida de mi gata y volver a mi país", y decidió no volver a la Argentina porque "no la iba a abandonar". La historia tuvo final feliz: "Ya estamos en Argentina, lo primero que hicimos cuando llegamos al departamento fue descansar".

Es que la odisea para la neuquina y Alejandro Renna fue larga. Desde ese momento de desesperación hasta pisar el Aeropuerto de Ezeiza pasaron muchas noches pensando cómo volver. Muchos llamados a personas desconocidas para buscar información y un primer vuelo frustrado. "Pagamos a una agencia de viaje un vuelo estilo charter, en el que nos juntamos muchos argentinos para volver a nuestro país y muchos ecuatorianos en Argentina que querían volver al suyo", comentó.

"Ese 16 de mayo, cuanto estábamos yendo de Cuenca a Quito, que son 7 horas en auto, nos avisan que faltaban permisos y el avión no podía viajar con pasajeros". Otra vez, a menos de 24 horas de lo que parecía ser un viaje seguro, se frustró: "Nos tuvimos que volver a mitad de camino, ponernos a reclamar el dinero y ver cómo hacíamos".

A partir de esta red de contactos que generaron en el viaje frustado, un médico ecuatoriano -que está residiendo en Buenos Aires- le hacen una nota en la televisión y se prendió una esperanza: "Al parecer, se visibilizó su historia y una aerolíneas se contactó con él y dispuso de un avión para que nos llevara a todos los que quedábamos y trajera a los ecuatorianos".

"Ese sábado, previo al viaje, ya estábamos en Quito. Fuimos con tiempo para estar tranquilo y fue cuando mandé el mensaje que no iba a decir nada hasta que no toque suelo argentino", se sinceró la neuquina y expuso: "Ese martes a la madrugada salimos para el aeropuerto e hicimos todos los protocolos: temperatura, declaraciones juradas, papeles de la gata y todo".

Al arribar al suelo argentino, Sol tomó la bandera y grabó este aplauso:

"Al llegar al país, entregamos más papeles, declaración jurada y esos temas legales. Después caminamos por un pasillo que nos desinfectaron con alcohol, hicimos migraciones, valija, nosotros pasamos por Senasa y de ahí salimos recién", describió y apuntó: "Lo que sí en Ezeiza no nos tomaron la temperatura. Esto habrá sido porque nos la tomaron antes de subir y se entiende que si subimos sin fiebre no hay ninguna persona con síntomas".

Tras pasar todos los controles, un auto la estaba esperando y se marcharon para la ciudad de Bolivar, la localidad natal de Alejandro. "La Municipalidad nos tomó la fiebre y nos escoltó hasta el departamento que alquilamos 14 días para hacer esta cuarentena", sostuvo Sol.

Sin tener contacto con ningún familiar directo, los parientes del joven de 33 años se encargaron de toda la logística de alquilar el lugar y darle los víveres correspondientes. "Llegamos el martes a las 21 mas o menos y nos tiramos a dormir. Este miércoles en la mañana se acercó gente de la Municipalidad y están llamando constantemente para saber si estamos bien o si presentamos síntomas".

Por su parte, Sol cuenta de que la gata "se portó muy bien y se las bancó", ya que "fueron muchas horas encerrada en la jaula". Sin hacerle esta vez ningún tipo de problemas en el vuelo, los tres integrantes de esta joven familia descansan en tierras argentinas: "Estoy feliz de estar de nuevo en mi país".

"La idea es pasar los 14 días en este departamento. Luego a la casa de mi suegra hasta que pase todo esto. Intentaremos buscar trabajo desde acá, de forma remota, pero mi idea es cuando todo esto pase, es irme a Neuquén", concluyó Sol Misischia.

