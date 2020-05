Maria Sol Gente les pedimos ayuda para que compartan nuestro reclamo por repatriación con Mascota!!!! Posted by Maria Sol Misischia on Sunday, May 3, 2020

Sol y su pareja desde enero del 2018 se instalaron en Cuenca, una ciudad al sur de Ecuador. Él se dedicó al sector de la hotelería, mientras ella se encarga de impartir clases de inglés en una academia internacional. Su visa era por dos años y en medio de su plan el coronavirus frenó sus proyectos: "Por la crisis a mí hace dos meses que no me pagan y a Alejandro le hicieron firmar un contrato sin goce de sueldo hasta junio".

En esa situación de crisis económica y la velocidad con la que se propaga el virus en Ecuador, la pareja evaluó posibilidades: "Pensamos mucho qué hacer, pero creemos que estando con nuestra familia en Argentina podemos resolver algunas situaciones".

Cuando tenían la decisión de volver, empezaron a completar los formularios. Tal vez lo complejo era el permiso para su gata de tres años, Jade: "Para viajar con la mascota necesitás el certificado de exportación de mascota. Este se obtiene, primero presentando el carnet de vacunación y desparacitación; y luego que un veteneriano que esté autorizado te avale hacer el viaje con el animal".

El 28 de marzo los papeles estaban listos. La disposición de viajar en el vuelo del 30 de abril era imposible, ya que por el orden de prioridad establecido, el Consulado argentino en Ecuador no contempló a la pareja y a la gata para viajar en esa fecha.

Vuelos-repatriación.png

A partir de una publicación y de la comunicación del padre de Sol, se enteraron que el 5 de mayo había otro vuelo de repatriación desde Guayaquil. Pero en este había una peculiaridad: "Por disposición conjunta de Sanidad de Frontera, SENASA y Fuerza Área en el vuelo Hércules no se admitirá el embarco de mascotas de ningún tipo".

"No entendíamos por qué. Ahí empezamos a preguntar a cada uno de los organismos competentes y nadie sabía nada", aseguró Sol, quien mostró un mail en donde el Senasa confirmó que no tenía responsabilidad de la medida: "Habiendo efectuado las respectivas averiguaciones, en cuanto a lo publicado por el Consulado, llevo a tu conocimiento que desde Senasa no se ha informado restricción alguna para el retorno de mascotas a la Argentina".

"Lo curioso es que todos los vuelos se han hecho con mascotas. El único requisito que pedían era el certificado que tenemos. Y hasta el último vuelo, en el que no pudimos subir por el sistema de prioridad, se podía subir con animales", detalla mientras pide: "Queremos saber por qué y si es una excepción o si siempre será así".

Sol y Alejandro declinaron volverse el martes 5 en el vuelo de repatriación, porque no podían dejar a su mascota: "Algunos nos dicen que somos exagerados, pero nosotros no queremos dejar a nuestra gatita. Y si desearíamos hacerlo, no tenemos a quién".

Los vuelos hércules son aviones argentinos preparados para que viajen 70 personas, en donde las mascotas no ocupan el lugar de una persona. En el vuelo de este 5 de mayo, están confirmados para viajar 67 personas por el Consultado argentinos en Guayaquil.

La neuquina junto con su pareja quieren información: "Nosotros no tenemos problema de esperar, ya que entendemos que no somos persona de riesgo porque nos sentimos bien y somos jóvenes sin enfermedades preexistentes, pero necesitamos saber si en el próximo vuelo vamos a poder viajar con nuestra mascota".

La joven pareja concluye con un pedido: "Queremos una respuesta, la idea no es pasar por encima de nadie, pero necesitamos saber qué vamos a hacer".

