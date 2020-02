La oposición invalidó partes del contrato con el EPAS

"Otra cosa que me gustaría discutir es el régimen de penalidades, porque se establecen sanciones por mala prestación del servicio o por interrupción, pero para aplicar esa sanción hay un período de gracia de entre cinco y siete años", dijo Bermúdez. "Me parece que para una empresa que hace décadas está prestando el servicio en la ciudad de Neuquén, que sabe cuáles son sus inversiones realizadas, es un plazo demasiado extenso para una aplicación de sanción en caso de un mal servicio o una interrupción", advirtió.

Respecto de la tarifa, Bermúdez cuestionó que el contrato estipule una actualización cada dos años por la inflación. Pidió que se haga anualmente.

Bermúdez señaló que faltan los anexos de la revisión tarifaria en el contrato entre el ente y el Municipio para dar una discusión más profunda del tema. No obstante, hizo hincapié también en otras cuestiones con las cuales, a priori, no acordaría, como el aporte reintegrable por obras. "Esto es cuando un gran inversor realiza un desarrollo inmobiliario, entonces el EPAS le pide que haga inversiones. La devolución de ese dinero no está demasiado clara ", apuntó.

A la espera de más información

Marcelo Bermúdez señaló que faltan los anexos de la revisión tarifaria en el contrato entre el ente y el Municipio para dar una discusión más profunda del tema. No obstante, hizo hincapié también en otras cuestiones con las cuales, a priori, no acordaría, como el aporte reintegrable por obras. “Esto es cuando un gran inversor realiza un desarrollo inmobiliario, entonces el EPAS le pide que haga inversiones. La devolución de ese dinero no está demasiado clara ”, apuntó.

LEÉ MÁS

EPAS: ciudad se hará cargo de obras de agua y saneamiento

Trabajadores de Epas protestaron con un corte en calle Belgrano

Marcelo Bermúdez: "Me preocupa el manejo del dinero de la Municipalidad"