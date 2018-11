La pareja "perfecta" que murió misteriosamente

Los familiares y amigos de Michelle Ávila, de 23 años, y Christian Kent, de 20 años, no entienden qué pasó. Pero no son los únicos. Los investigadores del caso todavía no confirmaron las causas de muerte. Para resolver el misterio, las autoridades comenzaron a reconstruir los últimos movimientos de la pareja. La noche anterior, ambos habían ido a una fiesta en la casa de unos conocidos. El padre de ella aclaró que su hija no era de “festejar mucho”. Como los dos estaban tomando antibióticos por un resfrío, no tenían pensado beber alcohol ni tampoco quedarse hasta muy tarde. Así que a la medianoche se fueron a dormir juntos a la casa de Michelle.