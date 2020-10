La pelea de Dybala y un curioso "like"

El diario Tuttosport de Italia, afirmó que el argentino Paulo Dybala se enfrentó con el director de fútbol en el túnel después del empate de la Juventus frente al recientemente ascendido Crotone, en el que el delantero no tuvo minutos de juego. Además, le dio un "like" a una tuit que cuestionaba su inclusión de citados para el partido, que después borró.

Según la prensa italiana a Dybala no le gustó que lo dejaran en el banco de suplentes durante todo el partido y se lo dijo a Fabio Paratici. Según publicaron, no en términos amables.

Dybala aún tiene minutos en la Serie A esta temporada con Andrea Pirlo. El nuevo entrenador ha decidido darle continuidad a los jóvenes Manolo Portanova y Dejan Kulusevski.

En lo que va de temporada, la Juve ganó dos veces y empatado otras dos. La igualdad 1 a 1 de ayer, no cayó bien en el club, ya que Crotone, había perdido sus tres partidos en la Serie A. Además, el actual campeón de Italia, se alejó a cuatro puntos del Milan.

Dybala tuvo una fuerte discusión con Paratici al finalizar el encuentro ante el Crotone, incluso llegó a insultarle.



[@VitoAngele]



¡¡LIO EN LA JUVENTUS!!

Al explicar la decisión a la prensa de no jugar contra Dybala, Pirlo dijo que el jugador de 26 años no había podido prepararse adecuadamente para el juego. "Ayer entrenó diez minutos, no fue el partido ideal", manifestó. Sim embargo, en la prensa italiana cuestionaron la convocatoria. ¿Si no estaba en condiciones de jugar, porque lo citó?

Esa pregunta hizo la periodista Fabiana Della Valle, de la Gazzetta dello Sport, en el cual planteaba un interrogante sobre la decisión de Andrea Pirlo de convocar al delantero: “¿Si no estaba en condiciones de jugar, no era más lógico dejarlo en Torino para que se entrene?”. Y llamativamente, Dybala le dio "like", pero luego se arrepintió y lo borró.

Los rumores de una disputa con Paratici probablemente darán lugar a nuevas especulaciones sobre una posible transferencia de Dybala. El argentino ha estado vinculado durante mucho tiempo con un fichaje por el Chelsea y el Manchester United.