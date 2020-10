"Con Cipo se me vuelve a despertarla ilusión"

En medio de la crisis por la pandemia y cuando el fútbol había pasado a un segundo plano -hasta barajó incluso la posibilidad de ponerle un paréntesis- Carin Najul recibió una propuesta que le cambió la vida y le devolvió la ilusión : Cipolletti lo tentó para afrontar la reanudación del torneo Federal A y, claro, no lo dudó. "Mi pase ya está definido, me dieron el okey y mañana (por hoy) salgo para allá", dijo el joven roquense de 23 años que jugó el último Regional Amateur para Deportivo Roca.

"Esto para mí fue como un giro de 360 grados", confesó el volante ofensivo quien se desempeña por izquierda o la función de enganche. "Es que no había definición sobre lo que iba a pasar con el fútbol y si bien yo seguí entrenando en Roca no había más para dar. Así que me puse a trabajar. Hice delivery en una moto, de la mañana hasta la noche, para tener mis ingresos y fue duro. Un sábado a la noche mientras hacia el reparto me chocó una camioneta. Por suerte no tuve lesiones de gravedad, pero dije ‘no puedo seguir así’ y busqué otro trabajo. Por suerte conseguí en Multipack como cajero, hasta que llegó esta posibilidad que me vuelve a despertar la ilusión. Volver a soñar con vivir de esto que es lo más lindo para un jugador de fútbol", se alegró.

"Cuando hablé con Germán Alecha (ayudante de campo) y me contó el proyecto, lo que más me interesó es que van a apostar a los jugadores de la zona. Además, viene un técnico nuevo (Gustavo Raggio) y por más que lleguen algunos refuerzos, todos arrancamos de cero y puedo, con las herramientas que nos den, pelear a la par de cualquiera el puesto", recalcó.

Fan de Zinedine Zidane y de Juan Román Riquelme, Carin hizo las inferiores en Argentinos del Norte, club en el que debutó a los 16 años y su etapa profesional en el Depo al que arribó cuando tenía 18. "Tengo un afecto compartido por los dos clubes que siempre me trataron bien en diferentes momentos", aseguró, y destacó que no le preocupan las sensaciones encontradas que pueda generar en el hincha albinegro su pasado roquense.

"Lo viví cuando me fui de Argentinos al Deportivo Roca. Pero eso pasa a un segundo plano, porque adonde yo vaya sé que tengo que dejar lo mejor porque así es como vienen las cosas buenas", afirmó.

Será la primera vez que el ex Depo se mudará después de haberse ido a Sportsman (Choele Choel) a jugar un Nacional Sub-15, y luego un par de meses probando suerte en varios clubes (Belgrano, Talleres, Racing y Boca), en su etapa formativa.

"Voy a vivir en la pensión del club y será una gran experiencia. Ya jugué Federal A, sé lo que es y también lo que significa Cipolletti. A Lucas Mellado lo conozco y a otros los he enfrentado. Siento que estoy para dar muchas cosas. Por ahora mis objetivos son a corto plazo: primero tratar de estar entre los dieciocho y luego entre los once. Luego aportar al grupo todo lo que pueda y formar un buen grupo de trabajo. Lo que alcance vendrá del esfuerzo", concluyó.

