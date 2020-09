La pista del bailando deberá esperar al 2021

En las redes

Pese a que el Cabezón no volverá a decir presente este año en la pantalla de El Trece, hará un especial de humor con las figuras históricas de Videomatch en las redes sociales. El especial, que se emitirá en forma gratuita el domingo 25 de octubre a las 21, contará con la participación de Pachu Peña, Pablo Granados, José María Listorti, Freddy Villarreal, Campi, Diego Pérez y Fátima Florez.

“Seguramente será por Instagram, Facebook y YouTube”, precisó Marcelo. “Probamos con este. Si anda bien, después lo seguimos haciendo”, añadió, dejando abierta la posibilidad de que el especial tenga una segunda parte o se transforme en programa.

Por otro lado, Tinelli deslizó que el “Cantando” podría tener una versión con gente de a pie. “Me gustaría estar. Soy cantante de San Andrés de Giles”, le dijo un seguidor al showman. “Anoche hablaba con el Chato (Prada) y Fede (Hoppe) y les decía que tenemos que hacer un casting para cantantes del público que tengan lindas historias para contar”, le respondió el conductor, antes de volver a bancar a Esmeralda Mitre como una de sus favoritas en el reality que está actualmente al aire. “Me parece muy divertida, contribuye al show”, dijo sobre la actriz que no para de protagonizar escándalos.

“No se han dado las condiciones para estar en política”

En el ida y vuelta que tuvo con sus seguidores en Instagram, Marcelo Tinelli volvió a ratificar su interés por lanzarse de lleno al mundo de la administración pública, luego de manifestar que de momento “no se han dado las condiciones”.

Tinelli01.jpg

“¿Por qué no te metés en política activa?”, le preguntó un internauta. “Porque no se han dado las condiciones. Tengo una vocación de servicio natural y me encanta poder atender y solucionar problemas de la gente. Veremos más adelante, no lo descarto”, expresó el conductor, que actualmente integra la Mesa contra el Hambre convocada por el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo.

Desde el año pasado, Tinelli hizo más explícita su postura política al criticar la gestión de Mauricio Macri y mostrarse junto al presidente Alberto Fernández, con quien posó hace unos días en una de sus visitas a la Quinta de Olivos.

macri alberto (2).jpg

“La unión es lo único que nos puede sacar adelante. Es fundamental que nos encontremos más y creer más unos en otros. Contra la grieta que proponen, y es el negocio de muchos, la unión es lo que nos puede sacar adelante. Atender el hambre es muy importante. Tenemos que generar confianza unos con otros”, manifestó el showman hace unas semanas en un encuentro vía Zoom con integrantes de la Mesa del Hambre.

Enamorado

En el diálogo que mantuvo con sus seguidores de Instagram, Tinelli hizo comentarios en relación a cómo pasa la cuarentena, recalcó que su familia se encuentra “muy bien”.

Además remarcó que su relación con Guillermina Valdés, con quien se reconcilió hace unas semanas, marcha “súper bien”.

A-Tinelli-y.png

Con proyectos, más allá de los escollos y los escándalos

El 2020 fue un año complicado para Marcelo Tinelli. Además de no poder regresar al aire con Showmatch por la pandemia del coronavirus, el conductor se vio en vuelto en una escandalosa pelea con integrantes del Grupo Clarín, multimedio al que pertenece el canal donde se emite su ciclo. Su sintonía con el Gobierno nacional, su viaje a Esquel antes de que se dictara la cuarentena y un cargamento con medicamentos que le llegó con un avión sanitario dieron lugar al momento más álgido de la disputa, que casi deriva en su salida de la señal.

Sin embargo, gracias a la mediación de Adrián Suar, Tinelli firmó una tregua con las autoridades del grupo mediático y mantuvo su presencia en El Trece con los contenidos de su productora, La Flia, sin estar él al aire.

Adrian suar

En el medio de la tormenta, anunció su ruptura con Guillermina Valdés, con quien se reconcilió semanas después, ya avizorando que su regreso a la televisión no se daría este año después del “Cantando 2020”, como tenía previsto en un primer momento, Las complicaciones que impuso la pandemia lo llevaron a posponer su objeto y a reflotar su reencuentro con las figuras de Videomatch con un especial de humor, pero en las redes.

Sin dudas, los encontronazos con el Grupo Clarín lo impulsaron a buscar otras plataformas como alternativa para probar la respuesta del público, más allá de la pantalla chica.