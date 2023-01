La polémica carta que Wanda Nara le hizo firmar a su ex empleada antes de despedirla

Cuando en octubre Wanda Nara viajó a la Argentina a grabar ¿Quién es la Máscara?, el reality de Telefe que la tuvo como una de las protagonistas, no pensó que tendría que atravesar tantos escándalos. Es que la mediática quedó envuelta en medio de su divorcio, y los rumores de romance con L-Gante, algo que todavía hoy no está todavía claro. Sin embargo, también tuvo que enfrentarse a un problema legal con una de sus empleadas.

Es que Carmen, la mujer que trabaja en la casa de Italia de Wanda Nara sorprendió a todos al denunciar que la mediática no le estaba pagando desde hacía meses, y qué la hacía vivir en mala condiciones, además de no dejarla volver al país. Hasta se llegó a decir que la mediática se había quedado con los documentos de la mujer para que no pudiera irse.