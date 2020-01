La polémica publicidad de cerveza que dieron de baja por machista y violenta

Entonces, una de sus pares le saca el vaso, tras lo cual varios jóvenes la toman de los brazos y la arrastran contra su voluntad hacia el mar, haciéndola caminar por una pasarela de gente que la impulsa al tiempo que le abre paso aguas adentro, donde la recibe un hombre vestido como una especie de gurú o sacerdote.

"¡Vamos mi reina, ya es hora de que tengas tu bautismo birrero!", prosigue la locutora mientras esta especie de maestro de ceremonias, en una suerte de iniciación, la toma de la cintura y la sumerge bajo el agua mientras le hace tomar un sorbo de la cerveza.

Publicidad Brahma - Playa - Bautismo Birrero - Brahma Lime

Este domingo al mediodía el hastag con la marca de la cerveza la primera tendencia de Twiter en Argentina, con 11.000 tuits.

"En Brahma respetamos y celebramos las individualidades. Y como sabemos que no a todos nos gusta lo mismo, decidimos lanzar una cerveza con un toque de lima", comienza el comunicado emitido por la empresa cervecera.

"Pedimos disculpas a quienes sintieron lo contrario. No logramos expresarnos de una manera clara. Nuestra intención es seguir construyendo una sociedad más justa e inclusiva en la que podamos disfrutar de un momento con amigos de la manera que elijamos", concluye.

Cerveza Brahma on Twitter pic.twitter.com/P1RHKEEY1M — Cerveza Brahma (@CervezaBrahma) January 11, 2020

Desde 'Mujeres que no fueron tapa', uno de los primeros espacios que denunció el spot, cuestionaron "el viejo recurso de hacernos sentir unas nenas bobas para vendernos cosas" y que se utilice la falacia de la universalidad de algunos gustos "para obligarnos a encajar".

"No alcanza con decirte que sos una tonta que no sabe divertirse (...)No alcanza con mostrarte como una nena que 'todavía' no se convirtió en mujer, que no sabe lo que le gusta, sino que para 'convencerte' de que 'te guste lo que les gusta a todos' te fuerzan, sos empujada y obligada a atravesar el rito de iniciación a 'probar' lo que 'cuando probas te gusta'. ¿A qué les suena esta publicidad?", se pregunta el blog en clara alusión a las iniciaciones sexuales forzadas en la pareja.

aхel ĸυѕcнevazĸy on Twitter Fue una brahma de mal gusto. — aхel ĸυѕcнevazĸy (@AxelKuschevatzk) January 12, 2020

Gabi on Twitter Brahma logró reunir todo lo que está mal: machismo, falta de respeto, gordofobia, religión, violencia, cerveza de mierda. — Gabi (@Gabi_tdf) January 12, 2020

Alejandro Turner on Twitter A esta altura hay que ser muy ingenuo para no pensar que lo de BRAHMA fue a propósito. Buscaban este rebote. En publicidad a nadie se le escapa nada. — Alejandro Turner (@ale_turner) January 12, 2020

Sofi on Twitter Dejen de hablar de Brahma o la van a hacer diputada. — Sofi (@Sofidicecosas) January 12, 2020

Andrea Gentil on Twitter La agencia a cargo de la publicidad de Brahma se llama Santo Buenos Aires. La productora, La Sagrada Familia

Y presentan al bautismo como un acto forzado y violento.

Dice @Pontifex_es que gracias, q no ayuden tanto a mejorar la imagen de la religión católica. — Andrea Gentil (@Andrea_Gentil) January 12, 2020

"No es la dictadura de lo políticamente correcto. Criticamos el comercial porque refuerza la cultura de la violencia contra las mujeres en un país en donde matan a una mujer cada 26 horas por su condición de mujer y en donde crecen las violaciones en grupo", escribió la escritora y periodista Ingrid Beck.

on Twitter No es la dictadura de lo políticamente correcto. Criticamos el comercial de @CervezaBrahma porque refuerza la cultura de la violencia contra las mujeres en un país en donde matan a una mujer cada 26 horas por su condición de mujer y en donde crecen las violaciones en grupo. — (@soyingridbeck) January 12, 2020

La escritora y politóloga María Esperanza Casullo aseguró que este spot es propio de un "equipo publicitario que no contiene mujeres, o personas diversas, o alguien al que le hicieron un 'bautismo' violento, o sentido común".

mecasullo on Twitter La publicidad de Brahma toma sentido si pensamos que no está filmada desde el punto de vista de la chica que no quiere tomar, sino de los/las que la presionan. — mecasullo (@mecasullo) January 12, 2020

"Que desastre! ¿Esto está al aire? ¡Sáquenlo ya! ¿Qué agencia hizo esto? ¿Nadie advierte la violencia y el sexismo?", escribió la ex titular del Inadi María José Lubertino.

María José Lubertino on Twitter Que desastre @CervezaBrahma ! Esto está al aire? Sáquenlo ya! Qué agencia hizo esto? Nadie advierte la violencia y el sexismo? — María José Lubertino (@Lubertino) January 12, 2020

"Basta de publicidades que nos hacen sentir que tenemos que encajar, que dicen que nuestros gustos están mal, que muestran mujeres siendo forzadas, que perpetúan estereotipos de género, de cuerpos hegemónicos, de lenguaje sexista", sostuvieron desde Publicitarias.org.

"Sabemos que el camino está lleno de aciertos y errores, pero basta, marcas y agencias, de no darse cuenta y no incorporar especialistas en perspectiva de género a sus procesos", agregaron desde esta comunidad de mujeres trabajando en publicidad, marketing, diseño y comunicación que buscan promover la diversidad, el liderazgo femenino y la perspectiva de género.

Otras voces se alzaron, además, contra el consumo obligado de alcohol.

maRIO rioRDA on Twitter No es broma ni ironía. Hace falta una Ley Micaela que establezca capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para las agencias de creatividad y debería ser dada en la previa de temporada de verano. Hay campañas vergonzosas. — maRIO rioRDA (@marioriorda) January 12, 2020

hernoxxx on Twitter Ojo, hay otro spot donde obligan a un pibe a tomar, dejando en claro que no discriminan a la hora de ejercer violencia para forzar a alguien a consumir lo que no quiere.https://t.co/vN9LpDtstN — hernoxxx (@hernavn) January 12, 2020

Mercedes Funes on Twitter El comercial de Brahma es un espanto y estás en todo tu derecho a repudiarlo. Pero subir foto de los creativos para incitar el escrache es quebrar todo límite ético y humano. Y te pone en peor lugar, xq es un acto premeditado.

No somos mejores, intentemos anq sea no ser peores. — Mercedes Funes (@MercedesFunes) January 12, 2020

Roly Villani on Twitter La publicidad de Brahma es tan indignante que no deja lugar para indignarse sobre la provocación que significa meterle lima a una cerveza. — Roly Villani (@rolyvillani) January 12, 2020

