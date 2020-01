Pelea de vecinos por agua terminó con un pibe grave

“Me siento muy mal con lo que pasó en el barrio. Por un tacho con agua le hicieron esto a mi hijo”. Rosa Costilla La mamá de gustavo Córdoba, el chico herido en la cabeza

Precisamente, Córdoba quedó atrapado en medio de la pelea, y fue víctima de una pedrada le pegó en la cabeza y lo desvaneció. En ese momento, el padre del adolescente -José-, que vio a su hijo inconsciente, se acercó para ayudarlo y también fue víctima de las agresiones, en este caso al recibir un disparo en la pierna. A los pocos minutos, el joven fue trasladado al hospital Padilla de la capital tucumana, donde los médicos le informaron a su madre, Rosa Paulina Costilla, que su hijo sufrió una pequeña fractura en el cráneo y un coágulo que le estaba generando complicaciones. En tanto, el padre del adolescente -herido de bala- se negó a recibir atención médica. El viernes a la mañana, por recomendación de los especialistas del Hospital Padilla, Gustavo Córdoba fue trasladado al sanatorio Rivadavia donde fue operado. “Me siento muy mal con todo lo que pasó en el barrio. Por un tacho con agua le hicieron esto a mi hijo”, expresó la mujer. La policía continúa con las investigaciones para intentar identificar a los que le arrojaron la piedra al joven y le dispararon a su padre.

1 Al papá del joven herido le dieron un balazo

José córdoba fue a socorrer a su hijo que quedó desmayado por el piedrazo y recibió un balazo que le rozó la pierna izquierda.

Necesidades, miseria y bronca

Más allá de que la violencia resulta injustificable y hoy un adolescente lucha por sobrevivir después de haber recibido un piedrazo en la cabeza que lo dejó inconsciente, los propios vecinos se encargaron de dejar en eviencia que no fue una cuestión de pelea entre bandas o algo así, sino que se trató de una reacción por una necesidad tan básica como el agua: hacía tres semanas que el camión no pasaba por el barrio. “cuando viene el camión, a todos nos hace falta el agua. no deberían negar agua a algunos cuando todos estamos en la misma situación”, se quejó uno de los vecinos afectados.