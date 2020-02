La Policía suspendió la búsqueda en el canal

“Nosotros actuamos ante estos dichos, pero finalmente no dimos con nadie ni nada. Para poder concretar el rastrillaje ayer tuvimos que pedirle al personal de Recursos Hídricos que cierra la compuerta de ese canal, pero hoy había que abrirla porque sino iba a desbordar”, indicó el comisario, quien aseguró que los buzos recorrieron el sifón que hay debajo de la ruta 22 y constataron que no había rastros de ninguna persona.

Por su parte, Pablo Ruiz, a cargo de Defensa Civil de Plottier contó que la búsqueda surgió luego de que unos vecinos dijeron que vieron arrojarse a una persona vestida al canal y que no habían visto que saliera. “Participamos del rastrillaje de ayer pero no encontramos nada. Hoy directamente ya no se reinició el rastrillaje ya que no hay una denuncia formal de desaparición”, indicó el funcionario.

En el rastrillaje realizado ayer por los buzos de la Policía de Neuquén el personal revisó el derivador debajo de la ruta 22 y el canal que luego va hacia la calle Libertad y el otro por la calle Belgrano y no se encontró nada.

