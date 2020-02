Villa La Angostura: una mujer ahuyentó un puma y salvó su vida y la de su perro

“Este viernes a eso de las 19:30 dejé el auto frente al camping, que estaba lleno de jóvenes. Ingresé con mi perro en uno de esos senderos e hice solo 300 metros y nos vimos”, comenzó relatando la profesora de inglés. “En ese momento se me congeló el cuerpo, me paralicé. Me quedé mirando sus ojos, que por el sol no pude ver su color; pero me transmitió mucha tranquilidad a pesar de todo”, aseguró.

En ese momento, Alex procesó la información que días atrás le habían indicado varios carteles: “Al ver un puma NO corra, espántelo”. Ella, amante de la flora y fauna, iba a realizarlo, pero antes debía hacer algo: congelar el momento, para que sus amigos le "crean”.

Experiencia.-Puma.-Villa-La-Angostura.-Experiencia-2.jpg La mujer y su cachorro se cruzaron con un puma en Villa La Angostura.

Sacó el celular y ahí se dio cuenta de que ese estado de “parálisis” no era tal, sino más bien le temblaba todo el cuerpo. Tuvo que sujetar el dispositivo con las dos manos y el movimiento seguía. “Además de que no podía parar de tiritar, la cámara estaba con temporizador. Esperé esos cinco segundos y tomé dos fotos”, describió con un tono más distendido.

La mujer siguió con movimientos prudentes y levantó a su perro del suelo, sin quitarle la mirada al puma . “Él era la presa más peligrosa, porque estos felinos esquivan a las personas, pero tenía mucho miedo de que ataque a mi cachorro de tres meses”, recordó.

Cuando Alex tenía al perro seguro entre las manos y las fotos en su celular, comenzó el momento de ahuyentar al felino. “Hice lo que los carteles me habían indicado, grité fuerte y empecé a mover los brazos. Pero él no se iba. Me miraba tranquilo. Estaba como congelado, hasta que en el quinto o sexto grito, se movió”, desarrolló.

“Dimensioné lo grande que era cuando se fue de lateral y cuando no lo vi más, corrí”, afirmó con culpa y continuó: “Al darme cuenta que estaba corriendo, frené y miré para atrás a ver si me seguía. Al no observarlo, aceleré el paso y me encerré en el auto”.

Alex se sentó en el asiento del conductor e intentó respirar. Estaba muy acelerada y cuando su ritmo cardíaco volvió a su pulso normal, llamó a su familia para contarle lo sucedido y a los guardaparques para avisar.

Pero la profesora de inglés no se quedó solo con esa experiencia. Al otro día, y tras observar la calidad de las fotos que realizó con su teléfono, volvió por la revancha. A las 7 de la mañana estaba en el mismo lugar en donde se habían cruzado. Ella estaba lista, pero el felino no. No estuvo ni a esa hora, ni horas después, cuando Alex volvió en la tarde.

“No pude volver a encontrarlo y sé que viví una experiencia única porque los guardaparques me dijeron que por la zona es difícil cruzártelos, ya que el puma le escapa al ruido del hombre”, narró la mujer y concluyó sin miedo: “Fue uno de los mejores días de mi vida y ojalá me vuelva a pasar”.

