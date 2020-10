La pregunta sobre la Selección que enfureció al Pipa Higuaín

El delantero Gonzalo Higuaín se mostró molesto al ser consultado acerca de la Selección argentina y, tras señalar que no renunció al elenco nacional, dijo que no va "hace un año" debido a que "no" le puede "dar más" al conjunto albiceleste.

"No entendí la pregunta acerca de si yo renuncié a la Selección, no renuncié, pero no voy más a la Selección hace un año. No es que tenga ilusión o no. Siento que no le puedo dar más a la Selección", indicó ante la pregunta acerca del equipo argentino.