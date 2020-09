Gloria eterna a los héroes de Petro: a 30 años de la tragedia, el dolor no cesa

El que pasa por allí inevitablemente lagrimea. Es que en el pago se conocen todos, el dolor no cesa con el paso del tiempo y la imagen impacta y eriza la piel. La cuatro estrellas y los nombres de los angelitos ya decoran las paredes del estadio de Petrolero desde este martes si bien la obra será descubierta oficialmente hoy. Los postes de luz de la avenida y principales arterias lucen pintadas de naranja y negro. Y las casas amanecerán este miércoles con el frente de ese color, en una movida a la que incluso adhieren fanas radicados en otras partes del país y el mundo.

En honor a las víctimas del Naranja, la Liga Neuquina de Fútbol tomó en su momento la decisión de conmemorar el 30 de septiembre “el Día del Futbolista Neuquino”. A la vez, la entidad rectora decretó una semana de duelo tras aquella tragedia que golpeó a toda la provincia.

Había sido empate en 1 ese 30 de septiembre de 1990. Los muchachos se bañaron y se subieron al auto para emprender el regreso. Venían comentando el encuentro, escuchando algunos temas ochentosos y haciendo bromas. Hasta que el diablo metió la cola y sobrevino el drama.

El que pasa por allí inevitablemente lagrimea. En la curva del fatal siniestro se levantó un monolito en memoria de los cuatro cracks fallecidos de Petro. “Nosotros, a nuestro estadio también le pusimos 30 de septiembre y en las camisetas tenemos las cuatros estrellas abajo del escudo”, cuenta Juan José Figueroa, incansable dirigente del club.

“Eran todos futbolistas surgidos en el club. Contreras era arquero, Tobares jugaba de cinco, Landaeta era carrilero o puntero por derecha y Mena jugaba de puntero izquierdo (11)”, agrega el allegado.

Sergio Mena, hermano de Marcelo, recordó hace poco la “pesadilla” como si fuera hoy. “El día anterior habíamos estado en la casa de mi vieja y me dijo que ese día del partido escuchara la radio. Tras el encuentro lo escuché en LU5 porque había sido el mejor jugador de la cancha”, rememoró emocionado.

“Yo me enteré a las 11 de la noche cuando me golpearon la ventana de mi casa para avisarme. Todo el pueblo estaba en mi patio”, culminó entre lágrimas.

"Un grupo de ex jugadores, compañeros, amigos los recordamos cada año. Siempre con el apoyo incondicional de las cuatro familias que sufrieron semejante pérdida. Más allá del dolor, que no podemos curar, hemos tratado de que se sientan acompañados. Es especial este año por los 30 y por la pandemia, entonces hemos hechouna fuerte movida en redes sociales. Hemos invitado a la ciudad de Plaza Huincul para que amanezca de Naranja, con el frente de las viviendas decorados", comenta Manuel Tranamil, ex compañero y DT de los muchachos.

"La movida es enorme, puede verse en las redes sociales del club. Y también mandaron fotos desde España y Córdoba sumándose a la causa, decorando sus casas y colocando globos con los colores del club", acota por su parte Figueroa.

Los papás del Choco, el más pibito

Osvaldo y Blanca juran que el tiempo no cura las heridas. Que jamás se supera semejante dolor. Pero a la vez agradecen tanta contención del Matador y allegados. Son los papás de Sergio Luis Contreras, el Choco, el arquerito de 18 años que como aseguran sus papis "dejó la vida por su querido Petrolero".

“Se remueven muchos recuerdos, todo. Como padres, para nosotros es un honor que a lo largo de estos 30 años siempre están presente desde el Naranja. Y nos apoyan y acompañan. Como madre, lo recuerdo todos los días pero hoy es especial", señala la mujer cada vez más acongojada.

"De no creer, salir ese día con él para que vaya a jugar y volver sin él fue muy triste. Lo acompañaba a todos lados y ese día fuimos por nuestra cuenta. De los 6 años que no faltaba a ningún entrenamiento, dejó su vida por el fútbol. Le encantaba el fútbol era un hijo ejemplar", agrega mirando una foto de su amado Choco.

"Tenía 18 años recién cumplido. Todos los recuerdos desde que nació me quedan. El corazón de madre queda dolorido para toda la vida, uno no entiende por qué. Es una fortaleza que nos da saber que nunca se lo olvida, toda la gente amiga, vecinos, siempre están con nosotros. Su hermano Cristian vive en Rincón y no puede estar justo este año por la pandemia”, lamenta.

Su marido también está triste pero reconfortado por el aguante de todos. “La verdad es algo que no podemos asimilar a pesar de tantos años. Fue algo que no se entiende. Un pibe tan joven, 18 años, sano. Que se vaya así fue algo muy doloroso. Lo recuerdo lo mejor, adentro de una cancha, en la casa, era un pibe que no tenía problemas para nada. La pasión de él era el fútbol, dejó la vida por Petrolero”, culmina.

El mundo del fútbol regional lagrimea al recordar a cuatro muchachos que perdieron la vida tras un partido de fútbol. A los héroes del Matador. ¡Gloria eterna para ellos!