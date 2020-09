Se crio en San Martín y con 33 años ya dirige una selección nacional de fútbol

“A San Martín me mudé cuando tenía 5 años. Enseguida empecé a jugar al fútbol. Mi carrera empezó ahí, claro que no imaginaba todo lo que iba a venir después pero un entrenador del club Lácar, que se llamaba Juan Vitale nos metió en la cabeza que podíamos ser futbolistas profesionales y nos llevó a probar a River y me cambió la vida”, cuenta a LM Neuquén Juan Vita, entrenador de Nicaragua.