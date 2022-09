La pregunta más fuerte de Mirtha Legrand a Moria Casán

La pregunta de Mirtha que no se esperaba Moria.mp4

“¿Vos nos querés a Susana y a mí?”, le tiró la Chiqui intrigada por lo que podía llegar a responder la One. La primera cara fue de sorpresa, ya que no se esperaba que le lanzara un dardo de ese estilo.

“Ay que pregunta, a mí me cuesta un huevo querer. Te quiero muchísimo, te admiro y respeto. A Susana también la quiero, pero nunca fuimos amigas, será porque fuimos la rubia y la morocha que trabajamos en algún momento juntas con Olmedo y Porcel, éramos los cuatro estelares, no había uno más que otro, en teatro encabezaba yo y en cine Susana, era una regla que teníamos”, expresó Moria Casán tratando de dejar conforme a la conductora con su respuesta.

Además, a la hora de hablar de Susana Giménez, mencionó que pese a no ser amigas, siempre fueron buenas compañeras de trabajo: “Ella me vino a ver al teatro y yo nunca, y después un llamado telefónico en stand by para mi cumpleaños. Yo no hice ningún programa que la necesitara. No pido nunca nadie no te pediría a vos que vinieras al programa porque sentiría que lo fuerzo”.

Moria Casán en la mesa de Mirtha.jpg

“Nos ponen siempre en competencia pero no me siento diva, sino que me creo divagante. Me siento una mina disruptiva que me atrevo a muchas cosas mas que ustedes, me atrevo a Julio César de Shakespeare”, opinó haciendo una comparación entre Mirtha y Susana.

Pero rápido quiso dejar en claro a qué se refería para no dejar lugar a malos entendido: “Perdóname no estoy atacando tu parte artística pero me atrevo a cosas que tal vez ustedes son mas estructuradas, me siento modernizada no me quedo. Hice programas de televisión que fueron un antes y un después y he perdido publicidad, no tranzo con el sistema y me voy”.