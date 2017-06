La premier May podría perder la mayoría absoluta

En ausencia de una mayoría parlamentaria, la situación se complicaría enormemente para Theresa May, a falta de 11 días para el inicio de las negociaciones del brexit. El ascenso de los laboristas abriría también las puertas a la posibilidad de una alianza progresista, aunque Jeremy Corbyn descartó esa posibilidad.

Los conservadores acudieron a la cita del 8J con relativa complacencia, con una ventaja de siete a 12 puntos en las últimas encuestas, que reflejaban una recuperación final de Theresa May tras una campaña desastrosa.

El récord de votantes registrados en el último día (más de 620.000, en su mayoría jóvenes) introdujo, sin embargo, un elemento de incertidumbre a última hora, acrecentado por las grandes colas y por la afluencia masiva de votantes en las universidades. El apoyo al Partido Laborista entre los menores de 25 años rondaba el 70%, pero el voto decisivo en estas elecciones es el de la clase trabajadora del norte industrial de Inglaterra que votó a favor del brexit y que podría inclinarse por los conservadores, beneficiados también por la práctica desaparición del Partido de la Independencia del Reino Unido.

El Partido Liberal-Demócrata de Tim Farron, tercero en discordia, aspiraba a conquistar del 8% al 10% de los votos y beneficiarse a última hora de la campaña del voto “táctico” Best for Britain, auspiciada por la “heroína” del brexit Gina Miller. El mensaje anti-brexit no ha llegado a calar entre los británicos. “Dadme la fuerzas para conseguir un buen acuerdo para el brexit”, fue la súplica final lanzada por Theresa May en su maratón final de más de 3000 kilómetros.