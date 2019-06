"Somos familia, ella siempre fue linda pero está mucho más hermosa. Nunca tuvimos tanta conexión como ahora que estuvimos ensayando, antes era medio cortante el sistema. La verdad que me encanta verla sonreír, tiene una luz hermosa, me encantó", dijo la ex pareja de Silvina Luna.

"Quiero agradecerte a vos y a la producción, a mí me sirvió. Hemos compartido momentos, nos hemos divertido los cuatro y sé que va a haber un cambio de ahora en más de verdad", afirmó ella, en sintonía.

Fiel a su estilo, el Cabezón no dejó pasar la oportunidad de preguntarle al cantante si está en pareja con Barby Silenzi, presente en el estudio. "No se ponga celosa", le dijo el conductor a la bailarina, cuando los ex se dijeron cosas lindas. "¿Está de novio con Barby?", le preguntó luego al Polaco. "Nos vemos, somos amigos, salimos a pasear, a veces me acompaña a los shows, pero no somos novios, aunque nos vemos siempre, sí", fue su respuesta.

"Pero el otro día Elena (la hija de Silenzi) dijo 'mi mamá sale con El Polaco'", acotó el conductor. "Somos amigos, muy amigos", repitió Barby. Fue ahí cuando Karina metió un picante bocadillo : “Es hermosa Barby, hay algo ahí. Los borrachos y los niños... (dicen la verdad)”, sentenció.

Horas antes, El Polaco brindó una nota al programa Siempre Show, donde le preguntaron por su ex novia, Silvina Luna. "Nos hablamos, tenemos una relación de amistad. El otro día nos juntamos a tomar unos mates, pero se terminó el amor. Está bueno (llevarse bien)", dijo.

Tras cosechar 21 puntos en la devolución del jurado y del BAR, Karina y El Polaco cantaron a capella "Figúrate tú", de Rodrigo.

