La rescatan con un helicóptero y casi se les cae al vacío

Un video que muestra el rescate de una mujer en Estados Unidos se he convertido en viral, pero no por el buen trabajo de los bomberos. Se trata de un operativo en helicóptero que no salió como se esperaba. Ocurrió el miércoles por la mañana en Phoenix. Según informó el portal de noticias Fox 10, la mujer de 70 años que caminaba por Piestewa Peak sufrió una lesión y debió ser rescatada.