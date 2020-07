La respuesta de Alberto a la oposición por el caso Gutiérrez

Fernández, además, responsabilizó a cierto sector de la oposición, especialmente a los titulares de los partidos PRO, UCR y Coalición Cívica, quienes el sábado emitieron un documento titulado "Un crimen de extrema gravedad institucional" y pidieron el apartamiento de la investigación de la fiscal Natalia Mercado por su vínculo familiar con la vicepresidenta Cristina Fernández.

"Que se animen a firmar un documento sembrando dudas sobre la muerte de Gutiérrez es canallesco”, expresó el jefe de Estado y llamó a la "reflexión" a la dirigencia porque, dijo, "si nos ganan los que odian estamos muertos como sociedad".

Embed

Por su parte, Fabián Gutiérrez fue encontrado asesinado y enterrado en una casa de la localidad santacruceña de El Calafate y por el crimen fueron detenidos cuatro sospechosos, uno de los cuales confesó el hecho ante la Justicia. El hombre, según los primeros resultados de los peritajes, presentaba golpes principalmente en la cabeza y un corte en el cuello.

En tanto, Carlos Narvarte, el juez de instrucción Penal de El Calafate a cargo del caso, aseguró a la prensa que la principal hipótesis sobre el hecho apunta a un crimen vinculado con un robo, con lo cual descartó el móvil de un crimen político.

Sin embargo, desde la oposición, en medio de la pandemia, no perdieron tiempo en incriminar al oficialismo con la muerte del hombre. Invocando el espíritu del caso del fiscal Nisman.

https://twitter.com/PatoBullrich/status/1279492206873784322 El crimen de Fabián Gutiérrez es de una enorme gravedad institucional y no puede quedar en manos de la fiscal Mercado, hija de la gobernadora Alicia Kirchner. Era arrepentido en la causa de los cuadernos, por eso pedimos que la causa pase a la Justicia Federal inmediatamente. pic.twitter.com/P6MwADE0vf — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) July 4, 2020

En este marco, Fernández consideró "incomprensible que alguien trate de vincular al Gobierno en un hecho tan trágico como el asesinato de una persona" y subrayó incluso que "según las investigaciones" hubo "otro móvil" en el crimen.

"El aprovechamiento para reinstalar un tema penoso, que necesita ser juzgado seriamente, que necesita razonabilidad jurídica, de jueces probos que se ocupen del tema, es de una miserabilidad absoluta", opinó.

El Presidente hizo un llamado "a la reflexión" e insistió: "Todos lamentamos lo que ocurrió, pero qué vínculo tiene eso" -se preguntó- con la denominada causa de los cuadernos.

"Si uno mira fríamente (el hecho) no sé quién se beneficia con la muerte de Fabián Gutiérrez porque lo que declaró (en la causa cuadernos) está firme y es válido y no (ocurre que) porque se murió esa declaración no vale", explicó Fernández y recordó que el ex funcionario "declaró como imputado" en ese expediente.

Además, intentó calmar las aguas tras los azotes de la oposición: "Piensen un segundo quién puede ganar con esta muerte; le pido a la gente que reflexione un instante porque intentan confundirla de manera permanente; no nos dejemos llevar por los odiadores de siempre, no es el camino ése", reiteró.

Exhortó a actuar "con seriedad" y ser "solidarios con quienes lo necesitan" durante la pandemia de coronavirus, que ataca despiadadamente el país, sin importar los límites impuestos por la política.

"No sembremos más problemas que los que tenemos son muchos y no tratemos de revivir el odio que vivió durante 4 años en la Argentina; así no se cierra la grieta", sentenció.