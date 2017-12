El video se hizo viral tras un tuit lanzado por Malena Pichot y el movimiento Ni Una Menos de Córdoba a través de twitter, en medio de la denuncia por acoso que Calu Rivero realizó contra el actor.

Allí, se puede ver que cuando están presentando una terna, Darthés le pasa la mano por la cintura y la conductora lo mira y se saca su mano de encima.

Embed #NoEsNo @riverocalu, siempre te creímos. En el video, Alicia Poletto le saca la mano a Juan Darthés.

Si tocan a una, tocan a todas pic.twitter.com/UfyC64TZPM — Ni Una Menos Córdoba (@niunamenosCBA) 21 de diciembre de 2017

Tras las consultas realizadas por diversos medios, Poletto se mostró sorprendida por las repercusiones e interpretaciones que tuvo el video. “Eso fue la conducción de un evento que hicimos con Juan, en 2009. Creo que lo que había sucedido era que Juan me ‘pisó’, o sea, habló arriba mío y por eso después me tomó por atrás, por la cintura y no por la cola, como pidiendo disculpas. Yo, en los nervios de la transmisión en vivo, le saqué la mano, pero nada que ver lo que están diciendo”, dijo Poletto.

“Es la primera vez que cuento esto, no tengo nada para decir de Juan, con quien después compartí la conducción de varios eventos más. Ha sido un mal entendido, nada que ver con acoso o algo así. Uno tiene que salir a aclarar cuando no pasó nada. Conmigo, Darthés fue un caballero”, detalló la conductora.

Embed

LEÉ MÁS

Malena Pichot viralizó un polémico video de Juan Darthés