La revelación del Mono tras ser eliminado: "Estoy fusilado, mucha presión"

“Estoy fusilado, mucha presión”, reconoció en el detrás de escena, ya fuera de la competencia. “Me llevo un montón de amistades”, recalcó ayer en el ciclo Flor de equipo, antes de referirse a la buena sintonía que pegó con la audiencia. “Yo estoy acostumbrado al cariño del público por lo que hago yo”, dijo en alusión a su faceta musical. “Los que no me conocían por mi actividad, conocieron a un chabón que trató de hacer todo lo que pudo en la cocina”, remarcó.

“En este año tan raro de pandemia, con mi actividad parada desde hace nueve meses, ustedes fueron mi banda, mi gira, mi música, mis canciones, la verdad que les agradezco. La vida es muy generosa conmigo, le agradezco al público, al que me conocía que me banca, y al que no me conocía, gracias por dejarme entrar en sus casas, manifestó el cantante tras conocer el veredicto de Germán Martitegui, Donato De Santis y Damián Betular. “A veces en la vida hay que pararse de manos”, dijo antes de hacer la vertical con su patineta y despedir a sus compañers cn cariño.

Vicky reveló que un compañero le “tiró los perros”

Al renunciar a la posibilidad de un peculiar romance con Germán Martitegui en MasterChef Celebrity, Vicky Xipolitakis deslizó que un compañero del ciclo intentó seducirla. Aunque la mediática evitó dar el nombre, Marcelo Polino se encargó de decir que el hombre en cuestión está en pareja.

“Les quiero decir que ayer volví a mi casa y ya lo decidí. A mí no me gusta sufrir por amor porque el amor no se mendiga”, sostuvo la Griega en el reality culinario en alusión a Martitegui. “Y la verdad es que yo nunca me arrastré. Entonces, para mí el tren pasó y yo ya no espero nada de nadie. Tengo una fila (de candidatos). Perdón a toda la gente que apostó al amor con esta pareja, pero yo ya no sé más que hacer”, agregó.

Atenta al discurso de su hermana, ayer Stefy Xipolitakis le fue al hueso en Flor de equipo con una pregunta incómoda. “¿Es verdad que además de Martitegui había otro integrante de MasterChef que te tiraba onda?”, indagó.

En ese momento, Vicky se quedó sonriendo en silencio. Luego de que el Mono de Kapanga bromeara con que había sido él, para hacerla salir del paso, Marcelo Polino disparó: “No lo podemos nombrar porque está en pareja”.

Con todo, Vicky se llamó al silencio y ni siquiera accedió a dar las iniciales del compañero al que rechazó. La mediática solo atinó a decir: “Fue muy insistente, pero lo quiero”.

La bronca de Leti, Sofía y Analía por la salida de Fabio

La eliminación de Martín “ElMono” Fabio de MasterChef Celebrity generó tristeza y bronca entre sus compañeros. Mientras a Sofía Pachano se la vio apesadumbrada, Leticia Siciliani exclamó: “Es injusto”.

La más dura fue Analía Franchín, quien apuntó contra Vicky Xipolitakis y el jurado.

“¡No me hagan hablar!”, exclamó la participante que se destaca por sus llamativas vinchas de pelo.

“No quiero ser maleducada con Victoria pero me da pena que se vaya el Mono. Vicky hace pollo con arroz desde que entró”, sentenció dando a entender que los chef que evalúan los platos favorecen a la Griega.