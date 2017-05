Argentina perdió sus dos primeros compromisos en el Mundial ante Inglaterra (3-0) y la anfitriona (2-1), finalizó la llave en tercer puesto, con tres unidades y un balance de goles de +1, lo que todavía no le asegura el pase a octavos como uno de los cuatro mejores terceros.

Los dirigidos por Claudio Úbeda se mostraron muy superiores al combinado centroafricano y lograron la abultada diferencia por los festejos de Marcelo Torres (33), Lautaro Martínez (43,79), Matías Zaracho y Marcos Senesi (74).

Argentina no tenía ninguna opción de ser segunda de la llave, por lo que no se vio afectada por el triunfo de Inglaterra a la misma hora ante Corea del Sur (1-0).

Para no despedirse por segundo Mundial consecutivo en fase de grupos, el combinado albiceleste -máximo ganador de la historia en esta categoría- necesita ahora dos de los siguientes tres resultados: que Zambia no pierda con Costa Rica; que Honduras no pierda con Vietnam; y que Estados Unidos le gane a Arabia Saudita. .

Superioridad absoluta

El combinado centroafricano, que no llegó a inquietar al arquero Marcelo Mino, resultó un juguete en manos de los argentinos.

Mino, al que Úbeda dio la titularidad en detrimento de Franco Petroli, sólo se vio superado con un remate de cabeza del medio guineano Naby Bangoura, pero Marías Zaracho despejó a córner sobre la línea de gol en la última jugada del partido.

El primer tanto se hizo esperar. En el minuto 33 Marcelo Torres abrió el marcador a pase de Santiago Colombatto.

Lautaro Martínez con un impecable disparo a la escuadra desde la media luna del área firmó el segundo (43).

El centrocampista de Racing Matías Zaracho, de un potente remate de testa (50), y el defensor de San Lorenzo Marcos Senesi (74), con otro remate de cabeza no menos espectacular siguieron adquiriendo boletos para pasar a octavos.

De nuevo Lautaro Martínez, que se había perdido por sanción la segunda fecha, firmó su doblete con un derechazo cruzado cerrando así la goleada.

En caso de disputar los octavos, Úbeda no podrá contar con el centrocampista del Trapani italiano Santiago Colombatto, que vio una segunda amarilla que acarrea suspensión.

Los próximos días decidirán la si los argentinos prolongan su estancia en Corea del Sur o regresan a casa.