En su texto, el alumno pide disculpas por no entender y expresas lo difícil que resulta para una persona extranjera insertarse en el sistema educativo.

"Perdón profesor por no competar es que no entiendo nada y tengo mucha vergüenza para hablar porq no se ablar mucho en castellano solo en guaraní te pido una disculpa profe perdón. Espero que me entienda profe porque es muy difisil empezar de 0 en otro pais (sic)", decía el mensaje.

El tema derivó en que la necesidad de darle entidad a los saberes de las culturas originarias en un ámbito escolar urbano es "un reto" y una oportunidad para generar caminos diferenciados de aprendizaje, afirmó hoy el rector del colegio Sarmiento, Paul Dani.

"El dato interesante es que se animó a exponerse, por lo general tienden a ocultarlo (que no saben castellano), y esto genera una lectura equívoca por parte de los adultos, una tendencia a sentenciar que no entienden", dijo Dani en diálogo con Télam.

El rector contó que "algunos docentes trabajan en un taller de fortalecimiento de la segunda lengua. Manuel Becerra es uno de ellos".