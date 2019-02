La temperaturas altas siguieron azotando el sur

Chubut. El calor no afloja en la Patagonia y ayer, nuevamente, la temperatura fue muy elevada, superando los 36 grados en las localidades chubutenses de Trelew y Puerto Madryn, al igual que en la capital provincial, Rawson. Más cercano a la cordillera no se puso mucho más fresco: en Esquel hubo una temperatura que superó los 30 grados, redondeando un fin de semana de un importante calor que no deja de sorprender a los lugareños. De todos modos, para hoy, según anuncia el Servicio Meteorológico Nacional, se espera que la temperatura descienda unos 10 grados en promedio, por lo que se aguarda un día mucho más fresco que el fin de semana.