La terrible amenaza que recibió Brancatelli en las redes

El también funcionario del Municipio de Pilar está casado con Cecilia Insinga (trabaja como cronista en TN) desde abril de 2012 y tienen dos hijos: Valentín (4) y Luca (1).

amenaza-brancatelli.jpg

“En la vida, todo tiene un límite. Y para mí, ese límite es la familia. Durante años fui atacado por defender una ideología política. Pero jamás imaginé que algún día iba a recibir las decenas de amenazas que desde el jueves 3 de septiembre me llegan a mi teléfono celular, a mi correo personal, y a mis redes sociales. Y la última, de una cobardía inmensa, que me llena de indignación y dolor”, arranca el escrito, y continúa: “'Qué rico que está tu hijo, una buena violada hay que darle, de paso me cu... a tu señora', fue lo que me escribieron a mi cuenta de Instagram”.

“Por este motivo, presentamos junto a mi abogado Martin Francolino, una ampliación de denuncia en la Unidad Especializada de Delitos Informáticos Cibercrimen. Necesito que la Justicia y la fiscal Daniela Dupuy me ayuden a encontrar a estos cobardes, a estas lacras que se esconden en el anonimato de una red social o de un número de teléfono para amenazar e insultar”, agregó el periodista.

amenaza-brancatelli2.jpg

Por último, detalló: “Por mi familia, por mí, por todos los que sufren este tipo de ataques, sin importar el color político que representen. Si queremos construir un país mejor, tenemos aprender a tolerar todas las opiniones, estemos de acuerdo o no. De eso se trata la democracia, así se construye un país en libertad”.