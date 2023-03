La terrible confesión de Wanda Nara sobre las infidelidades que sufrió en su vida

"Es un desafío mío personal... Yo me casé muy joven y tuve hijos muy joven. A los 21 me casé y a los 22 ya tenía a Valentino. La verdad es que me dediqué a la crianza de ellos viviendo en Europa. No tenía la posibilidad de instalarme en el país ni de hacerme cargo de un formato televisivo", explicó en una entrevista que le realizaron en el diario Clarín.