La nueva canción de Shakira y Karol G, que vuelve a apuntar contra Piqué

"Tú, saliendo a buscar comida fuera; y yo, pensando que era la monotonía", dice Shakira en la canción, y asegura: "Verte con la nueva me dolió, pero yo estoy puesta 'pa' lo mío. Lo que vivimos se me olvidó, eso es lo que te tiene ofendido". Se trata de una letra que generó polémica nuevamente ya que los seguidores entendieron rápidamente que es una alusión directa para Piqué.

Karol G, quien también acaba de terminar su relación con Anuel AA y precisamente no en los mejores términos, ya había lanzado un mensaje para el cantante en su canción 'MAMII', en dúo con la cantante BeckyG, y por el que acaba de conseguir el premio Lo Nuestro a Canción Del Año-Urbano en una gala celebrada en Miami.

Karol G Shakira canción TQG

Como era de esperar, el nuevo lanzamiento musical está dando la vuelta al mundo y se convirtió en tendencia. En las primeras horas después de haber sido publicado ya había superado las 10 millones de reproducciones en Youtube.

A pesar de las indirectas, en este nuevo hit ambas se encargaron de dejar un claro mensaje: el pasado, pisado. “Qué haces buscándomela si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé que yo por hombres no compito”, dicen las colombianas a dúo, dando a entender que sus ex han intentado volver con ellas, arrepentidos luego de haberlas traicionado.

KAROL G, Shakira - TQG (Official Video)

Esta canción, se suma a la trilogía que Shakira le dedicó al padre de sus hijos, con quien estuvo en pareja durante doce años, tras enterarse de sus infidelidades. La primera fue 'Te felicito' interpretada junto a Rauw Alejandro, luego lanzó 'Monotonía' con Ozuna. Pero, la canción con la que terminó de declararle la guerra a Piqué y su joven novia fue en la 'Music Session #53' donde colaboró con Bizarrap.

Por ese motivo, los usuarios de Twitter se hicieron eco de este lanzamiento y aprovecharon para producir memes que hacen referencia al cansancio que genera la mediática situación entre la cantante y el exfutbolista.