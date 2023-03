La terrible palabra con la que Coti describió a Julieta de Gran Hermano

La oriunda de Corrientes jamás tuvo una buena relación con el resto de sus compañeras, cada vez que se acercaba, era para clavarles el puñal por la espalda. Es por eso que esta vez no sería la excepción, y utilizaría las redes sociales para desquitarse con la actriz. “Aguante Camila, caretas”, comenzó en Twitter.

Curiosa confusión la que tuvo Julieta por un grito que llegó desde la calle. Julieta tuvo las suyas con todos en Gran Hermano. Ahora fue por Coti.

Y agregó: “Y daleee con lo mismo de hablar mal de Coti. ‘Pensaba en ella sola nada más’… ¡y si gana un solo jugador al fin y al cabo! Ja, ja”. Para finalizar, dio retweet a una publicación que decía: "La cantidad de cosas que dijeron estas de los demás y siguen sin superar unos votos en un juego, encima esa asquerosidad para hablar".

Se sabe que Julieta no tiene buenos recuerdos de Constanza, aún cuando parecía que estaban formando una amistad. En aquellos días la novia del Conejo la engañó para que mintiera por ella, pero en realidad era una distracción para hacerle la espontánea a ella y Daniela. Al final se alejaron, por lo que Julieta advirtió a Camila.

“Con Coti no me interesa tener ni la más mínima relación porque con el odio que me habló ese día... No entiendo lo que quiso hacer. Cami, nos hizo la espontánea a mí y a Dani cuando se fue Dani. Encima se va Dani y salta todo esto, lloraba cuando se fue Dani. Yo fui súper buena con ella ”, explicó Julieta, quien recibió con pocas ganas las nuevas reglas de Gran Hermano.