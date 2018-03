¿Qué pasó cuando te enteraste que Muñoz estaba muerto?

Y no sé qué sentir. Tengo una sensación de alivio mezclada con mucha bronca. Deseaba que lo encuentren vivo y que pagara por lo que hizo. No puedo creer que estuviera tan cerca del pueblo.

¿Fuiste al lugar donde lo encontraron a Muñoz, a unos 150 metros de la casa del cuñado encubridor y a unos 500 metros del pueblo?

Sí, me acerqué unos metros. No vi el cuerpo pero estaba muy cerca de donde mató a las chicas. Dicen que estaba en cercanías a Las Ovejas. No es cercanías eso es en Las Ovejas, es a unos 200 metros aproximadamente de donde mató a Karina y Valentina.

Con Muñoz muerto, ahora ¿te sentís más segura?

No, para nada. Acá quedan los cuñados y hermanas. Esos seres que ayudaron a que pudiera estar prófugo todo este tiempo.

El intendente de Las Ovejas, Vicente Godoy me dijo que te llamó cuando salió la nota en el diario de que estabas sin protección ¿qué te dijo?

Sí, me llamó y me brindo su ayuda para lo que necesite, pero 20 días después del peor día de mi vida.

