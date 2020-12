Desde Lionel Scaloni al Kun Agüero, pasando por ex jugadores a los que dirigió como el Flaco Schiavi o Leo Astrada, quienes se sorprendieron por la noticia en vivo y expresaron todo su dolor. Varios clubes del fútbol argentino y la entidad rectora la AFA. Todos lloran al gran Alejandro Sabella , inclusive la propia vicepresidenta del país, Cristian Fernández, vía Twitter .

https://twitter.com/lioscaloni/status/1336409649067810822 Nunca olvidaré tu visita.gracias por todo lo que hiciste por nuestro fútbol.Hasta siempre Alejandro. pic.twitter.com/QlFrR192vd — Lionel Scaloni (@lioscaloni) December 8, 2020

https://twitter.com/aguerosergiokun/status/1336408110735511552 Cuánta tristeza! Gracias por la confianza que nos diste. Por saber motivarnos y transmitirnos toda tu sabiduría. Fuiste mucho más que un entrenador #GraciasMaestro #GraciasSabella pic.twitter.com/ySl4jhDJHY — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) December 8, 2020

También la vicepresidenta Cristina Fernández lo recordó con sentidas palabras en esa misma red social.

https://twitter.com/CFKArgentina/status/1336392045536088067 Todavía lo recuerdo pidiéndome perdón por no haber podido traer la Copa del Mundo a la Argentina en 2014. Alejandro Sabella: gran director técnico de fútbol y muy buena persona con un alto compromiso social. Mis condolencias a su familia y seres queridos. pic.twitter.com/RxXtSs66xB — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) December 8, 2020

Otros de los referentes de la selección del Mundial 2014, Javier Mascherano, le dedicó un emotivo tuit al "maestro".

https://twitter.com/Mascherano/status/1336403108407222275 Gracias a La Vida por haberte cruzado en mi camino.

Vuela Alto Maestro ❤️ pic.twitter.com/HL0Yzql4D3 — Javier Mascherano (@Mascherano) December 8, 2020

Y como no podía ser de otra manera, el club Estudiantes de La Plata, donde es ídolo se mostró muy compungido ante la noticia.

https://twitter.com/EdelpOficial/status/1336411323316531202 Verte feliz en casa, es algo que nos llenó el alma...



¡Abrazo al cielo, querido Alejandro! ❤ pic.twitter.com/0NRDzcBBMd — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) December 8, 2020

Así reaccionaron en "vivo" dos de sus ex dirigidos

La irrupción de ex futbolistas en los programas de análisis y debate del juego es una constante de los últimos tiempos en todas las señales de deporte.

Así, Leonardo Astrada se sumó al staff fijo en el programa de Espn “F360” que conduce Gustavo López y en el día del fallecimiento de Alejandro Sabella coincidió la presencia del "Flaco" Rolando Schiavi en el panel.

Ambos fueron dirigidos por el ex técnico de la Selección Argentina. El Negro Astrada en el exitoso River de Daniel Pasarella y la Selección, cuando el Kaiser ocupaba un lugar en el banco, y el ex Boca en Estudiantes de La Plata, cuando “Pachorra” lo llevó como refuerzo para las semis y finales que terminó en el título del Pincha en el año 2009.

"Tuve mucho trato con él, una persona muy humilde. Él asume en Estudiantes cuando yo dejó de ser el técnico, después de la segunda fecha de la Copa en la que el club terminó siendo campeón”, recordó Astrada. “Un ejemplo de persona. Me llamó cuando decido irme y me preguntó 'Leo, qué pasó. Le dije que arrancaba un nuevo proceso y que comenzara él”, describió el ex mediocampista central.

https://twitter.com/ESPNFCarg/status/1336393288899817477 #Video | #ESPNF360



"ERA UNA PERSONA MUY RESPETUOSA, MUY HUMILDE"



El Negro Astrada recordó su relación con Pachorra y remarcó la enorme personalidad que tenía. https://t.co/4yxcZwWyyF — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) December 8, 2020

A su lado, Schiavi recordó el momento en que recibió el llamado del técnico de ese mismo equipo campeón. “Terminé de jugar con Newell’s un viernes a la noche y en ese momento existía la chance reglamentaria de ir a reforzar. Me llamó a Alejandro. Llegué a La Plata un lunes y el miércoles ya jugué de titular por la semi de la Libertadores (versus Nacional de Uruguay)”. “Un gran entrenador”, amplió el ex marcador central.

https://twitter.com/ESPNFCarg/status/1336386165625282562 #ESPNF360 | ESPN 2



UNO QUE FUE CAMPEÓN DE AMÉRICA CON ALEJANDRO SABELLA



El recuerdo del Flaco Schiavi sobre el entrenador que marcó una Era. pic.twitter.com/ekqTatNU5k — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) December 8, 2020

Una de las voces que se esperan en este sentido es la Lieonel Messi, que está enfrentando a la Juventus de Cristiano Ronaldo por la Champions League. El 10 del Barcelona fue protagonista principal en la última final del Mundial que jugó la Argentina con Sabella de DT y dijo que era su entrenador preferido en la selección.