La UBA fue elegida como la mejor universidad de Iberoamérica

De esta forma, la UBA se ubica en el puesto 75 a nivel mundial, escala en la que subió diez puestos en relación con la medición anterior. En la Argentina, a la UBA le sigue la Universidad Austral en el puesto 331, la Universidad de La Plata 551 y la de San Andrés 601.

La lista a nivel mundial está liderada por el Massachusetts Institute of Technology (MIT).

A nivel regional, la UBA se ubica por delante de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de San Pablo, ubicadas en los puestos 122 y 121, respectivamente.

"Si se considera que en el mundo hay 26.000 universidades, la posición actual implica que la UBA forma parte del 1% que se encuentran en la élite mundial. También, y ponderando las 1000 universidades que conforman el listado, la UBA forma parte del 8% de las consideradas Top", indicó la Universidad en un comunicado.

El rector Alberto Barbieri destacó que este ránking es producto de “la política de internacionalización, el fortalecimiento de la investigación, la actualización de los planes de estudio, los programas de extensión y asistencia técnica, que apuntan a la comunidad y al mundo productivo".

Agregó además que el reflejo de esto "no sólo se ve en los rankings, sino también en las distinciones que los investigadores, docentes y estudiantes reciben a nivel internacional“.

La UBA se posiciona así por delante de Universidades la de Barcelona (156º), la Autónoma de Barcelona (195º), Autónoma de Madrid (187º) y la Complutense de Madrid (233º).

También supera a otras como la Universidad Sapienza de Roma (215°), la de Liverpool (173°), Boston University (81°), The Ohaio State University (86°), University of North Carolina (80°), Universidad Hebrea de Jerusalén (145º), Université Paris Sorbonne (269º), The University of Dublin (88º), Pennsilvanya State University (93º), University of Southern California (132º) y la Universidad de Viena (154º).