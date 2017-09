La única fortaleza se llama Benedetto

En el inicio del encuentro parecía que la visita se llevaba por delante al local por las subidas del colombiano Frank Fabra por izquierda y de Cristian Pavón por derecha. A ellos se sumaron disparos de media distancia de Edwin Cardona, siempre con un Fernando Gago como cerebro de las jugadas. Sin embargo, esa supremacía no se materializó en la red y, de a poco, el Granate con un equipo repleto de suplentes (el DT guardó jugadores para la Libertadores) se pudo sobreponer. Incluso tuvo algunas aproximaciones saliendo de contragolpe aunque no terminaron de inquietar al arquero Agustín Rossi. Al equipo local lo favoreció el estado del campo, que con mucha agua por la lluvia que cayó en Buenos Aires impidió el habitual juego con pelota al piso que intenta el equipo de Guillermo.

En un partido parejo, Boca sacó ventaja por la eficacia de su infalible goleador.

Pipa encendida

En el inicio de la segunda mitad, Barros Schelotto hizo debutar al uruguayo Nahitan Nández en reemplazo de Pablo Pérez (amonestado).

Boca tenía la hegemonía del balón y la jugada más clara llegó a los 12 minutos en los pies de Cardona, que envió un tiro libre al travesaño y en el rebote la pelota le quedó a Gago pero su remate fue desviado al córner.

El trámite del encuentro cambió a favor del Grana por los ingresos de Lautaro Acosta (9’) y Román Martínez (15’) A los 16, tras una jugada del Laucha, Germán Denis entregó a la derecha para el ingreso en soledad de Martínez, que sin marca remató desviado.

Dos minutos más tarde se invirtieron los roles y el volante creativo metió un pase en cortada para el Tanque, que no pudo ante la rápida salida de Rossi.

El vigente campeón del fútbol argentino no encontraba la pelota y a los 22 volvió a sufrir cuando un centro pasado encontró la cabeza de Matías Sánchez que envió la pelota apenas afuera.

Lanús no aprovechó el momento y el visitante emparejó el trámite. Así, a los 35 minutos Boca llegó claro con Fabra, que se mandó por izquierda pero remató débil.

Sobre el final, Jara por derecha mandó un centro para Benedetto que paró la pelota con el pecho y luego de dejarla picar le rompió la red a Andrada para darle el triunfo al Xeneize, que sigue en la punta y ahora piensa en el partido del miércoles por los 16avos. de la Copa Argentina ante Brown de Puerto Madryn.

265 minutos de Boca sin convertir en Lanús.

Cortó la sequía en ese estadio con el gol de Benedetto. El anterior había sido de Lodeiro en el 3 a 1 del 2015. Las rachas están para ser cortadas.

"Intentamos siempre pero el campo de juego no facilitaba nuestro juego ni el de Lanús. Lo luchamos, peleamos y ganamos. Lo puse a Nández por su ida y vuelta y su lucha”.Guillermo B. Schelotto. El DT explicó la salida de Pablo Pérez, que fue amonestado.

"Orgullo tremendo estar acá, me pone muy feliz. Un club como este hay que aprovecharlo y hacerlo bien. La cancha estuvo complicada pero lo sacamos adelante”.Nahitan Nández. El refuerzo uruguayo debutó al entrar en el segundo tiempo.

El goleador: “Nos llevamos tres puntos importantísimos”

El Pipa, con la de Boca, no falla. Imitando a los otros atacantes de la Selección, que volvieron a sus clubes y la metieron mientras que con la celeste y blanca no pueden cortar la sequía, la gran carta de gol xeneize no falló en la Fortaleza Granate y le dio la victoria a su equipo sobre la hora. “Nos llevamos tres puntos importantísimos de una cancha muy difícil”, expresó el letal atacante, que alcanzó la increíble cifra de 28 goles en 33 partidos con la camiseta de Boca, es decir, un tanto cada 87 minutos de promedio. Las estadísticas del nueve son increíbles: en los últimos cuatro partidos convirtió.

Al respecto, indicó: “Yo trato de trabajar día a día y de convertir partido a partido, por suerte me está aprovechando”.

Consultado sobre la paradoja de que en sus clubes convierten y con la camiseta de Argentina no, el goleador pidió paciencia: “Son los mejores, por algo están en los principales clubes de Europa, es cuestión de tener fe”.

Fue diplomático acerca de la posibilidad de que la Selección juegue en La Bombonera: “En eso no me meto, tengo apenas un partido en la Selección, no puedo opinar”. El Pipa también la tiene clara cuando declara.