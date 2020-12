La vacuna rusa llegó al país: "Es un día de felicidad, histórico"

vacuna sputnik.jpg Las primeras 300 mil dosis de la vacuna rusa Sputnik V ya están en el país.

El ministro de Salud, Ginés González García, sostuvo que Argentina se convierte "en uno de los primeros países en comenzar a vacunar" contra el coronavirus y dijo que empieza un "camino de esperanza y de devolverle el futuro a los argentinos". "Esto fue un larguísimo trabajo. Estoy muy contento. Es un día de felicidad para todos. Nunca en mi vida recibí tantos agravios como en los últimos días. No se puede jugar con la esperanza de un país. No es contra un gobierno sino contra un país", dijo el ministro en una conferencia de prensa en el aeropuerto de Ezeiza, en la que dijo además que "tenemos alguna esperanza de poder resolver" las negociaciones con la empresa Pfizer.

Ginés González García dijo que "la presencia de la vacuna no libera los comportamientos" de cuidados frente al coronavirus y aseveró que "hasta que no estemos muchos vacunados, no estamos exentos de volver a momentos difíciles". Además, señaló que Argentina "está bastante mejor que otros países" en relación a la provisión de vacunas, ya que "hay un déficit mundial" de dosis contra el coronavirus.