La verdadera grieta

Los números otra vez estuvieron del lado de PH, promediando los 9,8 puntos de rating, por lo que se consagró como el gran ganador de la franja. Sin embargo, la diva de los almuerzos achicó la distancia, a diferencia de semanas anteriores, alzándose con una media de 7 puntos.

Pese a que del programa de El Trece también participaron Flor de la V y el ministro de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, ambos a favor de la práctica, Mirtha le dedicó un importante espacio a la Griega.

“Estoy de 12 semanas”, lanzó la blonda, mostrándose tan risueña como siempre. Vicky continuó su “tierno” relató y le aseguró a la diva que ella no tenía conocimiento de su embarazo pero aparentemente su esposo, el millonario banquero Javier Naselli, sí lo sabía. “Estaba hablando con mi marido y toda la semana me decía si le tenía que contar algo y yo la verdad que no le tenía que contar nada... Entonces ahí dije ‘me compro un Evatest para decirle que no estoy embarazada’. Me lo hago, lo dejo, estaba mirándome, y en eso miro el Evatest, miro así, positivo. Empecé a llorar y cuando vuelvo le digo ‘estoy embarazada’, y él me dice ‘ya lo sabía’”.

En tanto, en la vereda de enfrente, la siempre polémica Mariana Nannis –fue invitada al ciclo de Telefe para hablar de su hija Charlotte, tras el escándalo que se generó en la semana por violencia de género– sorprendió a todos y se manifestó a favor del aborto.

“La mujer está desprotegida. Cuando queda embarazada no sabe adónde ir”, explicó la esposa de Claudio Paul Caniggia, y luego dejó a todos con la boca abierta al agregar: “Estoy a favor del aborto porque soy feminista. A mí no me gusta que la mujer sufra”.

El terrible exabrupto de una invitada en la mesa de Mirtha

Para su clásico almuerzo de domingo, la producción de la diva invitó a la escritora española Pilar Rahola, quien lanzó una “terrible” frase cuando estaban al aire, no apta para el horario.

Todo ocurrió cuando la Chiqui se encontraba acompañada del chef encargado de preparar el menú. El cocinero aprovechó el espacio y explicó con lujo de detalles los ingredientes de cada preparación. Luego, cuando la conductora lo despidió, se escuchó de fondo el comentario de la invitada: “Un segundo en la boca, un año en el cul...”.

La primera en reaccionar fue Laura “Panam” Franco, otra de las invitadas a la mesa, quien dijo: “Parecías tan dulce...”. En tanto Mirtha, sonrojada y a pura risa, agregó: “Empezamos bien”.

