La vida relajada de Manu Ginóbili: qué deportes lo atraparon después del retiro

“Es una diferencia con el básquet en el sentido ese que a veces vas 40-15, 4-2 en el último set y decís: acá tomo algún riesgo, una boludez. Y esa boludez la hiciste, la erraste y decís: qué pelotudo por qué tiré esa bola. Y después te ganan el otro, te ganan el game y estás todo el tiempo pensando en el punto ese que boludeaste. En el básquet confiás en tu compañero. Es muy cruel el deporte este. Por eso mentalmente hay que tener una fortaleza inusual, sobre todo nosotros que confiamos en el compañero”, explicó.

Justamente el tenis se convirtió en uno de sus pasatiempos favoritos tras dejar el básquet profesional en abril del 2018 y por intermedio de sus redes sociales hasta se animó a mostrar su interesante revés a una mano.

image.png El tenis, uno de los pasatiempos favoritos de Manu.

Pero no la única actividad en la que encuentra placer porque en sus publicaciones en Instagram, también muestra como lo ganó el ciclismo.

En sus últimas fotos se lo ve en bicicleta en compañía de Tim Duncan, uno de los integrantes del histórico trío que le dio cuatro anillos NBA a San Antonio. “50km con el #21. Estamos mejorando! Próximo paso: 60km”, escribió hace un mes atrás en su perfil oficial virtual que cuenta con más de un millón de seguidores. Allí estaba acompañado por el mítico 21 de los Spurs.

“Voy a empujar por los 55/60 kilómetros. Vamos a ver si mi compañero, que está un poco viejo, me alcanza. Todo el tiempo pedaleando, es una falta de compañerismo meterle el motorcito. Es sube y baja, no es llano. Se pone complicado. Dos horitas. Jamás me imaginé que iba a hacer esto y ahora tengo el tiempo, tenemos un lindo equipo y vale la pena”, contó sobre su vínculo con esta disciplina en el mencionado podcast.

Tras aquel último partido por el quinto juego de los playoffs en abril del 2018 contra Golden State Warriors (derrota 99-91 para su franquicia que marcó su adiós oficial de la competencia pocas veces se lo vio con la naranja en la mano.

“Cuando estoy en Argentina vengo de vacaciones a descansar, pero en San Antonio hago vida normal de papá. Me despierto todos los días a las 7 de la mañana, desayuno con mis hijos y después me voy a entrenar algo... que no sea básquet. No toqué la pelota prácticamente desde que me retiré. No tengo abstinencia, al contrario”, contó en otra entrevista.

Mis viejitos lindos y la playa!

Mom&Dad enjoying the beach. pic.twitter.com/xXlw4IjxrQ — Manu Ginobili (@manuginobili) December 26, 2020

A los 43 años Manu también disfruta de las horas libres que tiene desde que dejó la actividad oficial. Desde su perfil oficial muestra los distintos destinos que visita en familia: desde Puerto Pirámides en Chubut, hasta el Jardín de los Dioses en Colorado Springs donde se animó a hacer una prueba extrema. Sin embargo, su lugar en el mundo –más allá de su casa en San Antonio– es su Bahía Blanca natal y las playas de Monte Hermoso ubicadas a 100 kilómetros de allí.