La violenta reacción de Zverev que le valió la expulsión del torneo

Las imágenes no dejan de sorprender. Alexander Zverev fue protagonista de un lamentable episodio que se vivió en el torneo de dobles del ATP 500 de Acapulco . Una vez finalizado el partido de primera ronda que el alemán y su pareja, el brasileño Marcelo Melo, perdieron ante Lloy Glasspool y Harri Heliovaara (6-2, 4-6 y 10-6), el número 3 del ranking ATP tuvo un ataque de ira y reaccionó de la peor manera posible.

Apenas acabó el juego, Zverev se acercó a la red para saludar a sus rivales y luego se dirigió a la silla del umpire Alessandro Germani. Mientras insultaba al juez, el último campeón olímpico le dio tres raquetazos al banquillo. En uno de ellos, el árbitro tuvo que correr su pie derecho para no ser golpeado por el tenista.

Como si fuese poco, la cosa no quedó ahí. Tras algunos segundos en su banco, el germano se paró y efectuó un cuarto golpe. Automáticamente, Germani se retiró del lugar y fue a avisarle a informarle a las autoridades del torneo lo que había sucedido. La actitud del teutón generó la reprobación del público, que inmediatamente comenzó a abuchearlo.

Una de las cosas más llamativas del vergonzoso episodio que protagonizó Zverev fue que ninguno de los otros tres tenistas se acercaron a detenerlo. Tan solo se los vio mirando la secuencia con cierta incomodidad.

https://twitter.com/Tiempodetenis1/status/1496462264337117187 La acción de Alexander Zverev sin dudas que va a traerle muchas más sanciones.



Minutos después del suceso, la organización del ATP 500 de Acapulco anunció vía redes sociales la expulsión del torneo del jugador de 24 años, que no podrá defender el título conseguido en 2021 a nivel individual: "Debido a una conducta antideportiva al concluir su partido de dobles el martes por la noche, Alexander Zverev fue suspendido del torneo en Acapulco".

La furia de Alexander Zverev comenzó poco antes de que concluyera el partido, cuando ambas parejas definían el tercer set en un super tie-break. Glasspool y Heliovaara, quienes se encontraban 8-6 arriba, consiguieron un punto que los dejó match point y que provocó la irritación del alemán. El número 3 del mundo y su compañero pensaron que la pelota se había ido afuera, pero el umpire le concedió el punto a sus rivales.

https://twitter.com/AbiertoTelcel/status/1496392039986044928 Debido a una conducta antideportiva al concluir su partido de dobles el martes por la noche, Alexander Zverev fue suspendido del torneo en Acapulco. — Abierto Mexicano (@AbiertoTelcel) February 23, 2022

Tras la decisión del árbitro, el brasileño intentó dialogar con él, pero no hubo caso. El nacido en Hamburgo empezó a insultar al aire sin parar, hasta que recibió una advertencia por parte del juez. El duelo se terminó definiendo en el siguiente servicio.

Esta no es la primera vez que Zverev da la nota por una actitud extradeportiva en el último tiempo. Meses atrás, el finalista del US Open 2020 quedó en el centro de las miradas luego de que la ATP informara que se le había iniciado una investigación por las acusaciones de violencia de género que emitió su ex pareja, la tenista Olga Sharypova.