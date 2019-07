"¿Perdón? Me parece que te fuiste de tema. No le faltes el respeto porque hay gente que labura y mucho, y es una empresa de gente muy laburadora. Sos una lacra Alfano, y sos mala gente... Seguí acostándote con los militares. Bicha mala, conmigo no vas a joder", respondió furiosa la ex de Matías De Federico haciendo alusión al supuesto vínculo amoroso entre Alfano y del genocida Emilio Massera durante la última dictadura militar.

"Cinthia, si no habló del palacio de las oportunidades, pisaste el palito", intervino Ángel de Brito. "Que no tire palos, a mí ,con ironías, no. No soy ninguna boluda", insistió Cinthia, muy enojada.

Tras pedir la palabra, Alfano cerró el tema con una amenaza judicial: "Soy tan extremadamente buena con la señora Fernández que pese a que mi abogado me ha dicho que le haga una demanda, y atendiendo que tiene problemas económicos y cría a tres niñas, la demanda está parada, pero si querés la vas tener".

“Chicas, un poco de humor, y les voy a decir una cosa: no se esmeren en hacerme mierda, porque a mí no me entra una bala”, remató la ex modelo.

Embed

Tras el tenso episodio, Cinthia salió a pedir disculpas en las redes por su virulenta reacción.

Embed Disculpen mi manera vulgar de reaccionar en @LosAngeles_ok , pero me viene buscando hace tiempo y al tocar a gente q amo me salió como pude mi expresión de enojo. Hace tiempo laburo en cambiar eso, pero a veces con cosas personales es difícil manejarse — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) 15 de julio de 2019

A propósito de los informes que vincularon a Alfano con Massera, en 2011, ella misma declaró: "Ni lo admito ni lo desmiento. Si hubiera tenido relaciones, no lo diría ni dejaría de decirlo.Si te acostás con un genocida, no salís con los 30.000 desaparecidos. A mí no me busca la Corte de La Haya".